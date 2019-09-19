Российский мультфильм поборется за звание лучшего на кинофестивале в США

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Ежегодный Международный кинофестиваль в Ниагара-Фолс (штат Нью-Йорк) открылся в среду. Анимационная картина "Снежная королева: Зазеркалье" воронежской мультипликационной студии Wizart станет первой и пока единственной работой российского производства, которая поборется за звание лучшего фильма этого кинофестиваля за два года его существования.

Всего на фестивале в Ниагара-Фолс, который завершится 21 сентября, будут представлены 27 игровых и 44 короткометражных фильма, в том числе две анимационных ленты. Кроме российской картины, анимационное искусство представлено также мультфильмом "Сержант Стабби: Американский герой", выпущенным при сотрудничестве сразу пяти стран - Ирландии, Великобритании, Франции, Канады и США.

"Еще 10 лет назад Россия практически не упоминалась в контексте мировой анимации, - сказал ТАСС генеральный продюсер кинокомпании Wizart Юрий Москвин перед открытием фестиваля. - Каждая номинация в международном смотре помогает не только понять, насколько успешен отдельный проект, но и поставить новую точку на мультипликационной карте мира. Каждый новый фестиваль дает стимул уделять работе еще больше внимания, постоянно совершенствуясь. Мы рады, что наш мультфильм получает не только зрительское, но и профессиональное признание".

Фильм "Снежная Королева: Зазеркалье" будет показан участникам фестиваля в пятницу, 20 сентября.

"Снежная Королева: Зазеркалье" - уже четвертая часть франшизы "Снежная королева". Мультфильм создан в 2018 году режиссерами Алексеем Цицилиным и Робертом Ленсом, а озвучивали героев актрисы Ирина Безрукова, Ляйсан Утяшева, Надежда Ангарская и другие.