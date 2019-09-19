Театр им. Вахтангова отправился с большими гастролями в Париж

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова отправился в четверг с большими гастролями в Париж. Выступления российской труппы пройдут в столице Франции с 20 сентября по 3 октября, в течение этого времени вахтанговцы будут играть два своих хита - "Евгения Онегина" по Александру Пушкину и "Дядю Ваню" по Антону Чехову, сообщил ТАСС директор театра Кирилл Крок.

"Нам предстоят масштабные, ответственные гастроли, на которые выехала группа в количестве 72 человек, - сказал Крок. - В течение двух недель мы по шесть раз покажем "Евгения Онегина" и "Дядю Ваню", два наших хита в постановке художественного руководителя Римаса Владимировича Туминаса".

По словам Крока, вахтанговцам предоставлен престижный театр "Мариньи" (Theatre Marigny), расположенный на Елисейских полях, его зрительный зал рассчитан на 700 мест. "При этом, если пройдешься по центру Парижа, то все станции метро, все трамвайные остановки, все городские тумбы обклеены нашими афишами", - рассказал директор театра.

Он сообщил, что в день прилета артистов в Париж 19 сентября в Российском культурном центре состоится посвященная гастролям пресс-конференция, на которую уже аккредитовались порядка 40 представителей французских и российских СМИ. "Так что интерес к выступлениям вахтанговцев очень высок", - отметил Крок.

Увидеть, удивиться и влюбиться

Продюсер гастролей Елена Герасева в беседе с ТАСС отметила, что Театр им. Вахтангова сегодня - "очень много гастролирующий театр, который ездит по всему миру". "И повсюду спектакли Римаса Туминаса вызывают колоссальный интерес. В своих постановках он соединяет две школы: выдающуюся русскую театральную школу и литовскую, которая всегда славилась своими режиссерами", - сказала продюсер.

Она напомнила, что спектакли Туминаса были везде - в Великобритании, Швейцарии, Германии, Италии, Греции, Испании. "Эту географию можно продолжить и говорить об этом без остановки. Но я думаю, что это не так важно. Важно, что спектакли его необычны, изумительно, божественно прекрасны", - считает Герасева.

В Париже спектакли будут идти с французскими субтитрами, которые делаются на очень высоком уровне (литературный переводчик Маша Зонина), сообщила собеседница агентства. "Готовясь к гастролям в Париже, мы очень строго подошли к выбору спектаклей. И именно поэтому французский зритель сможет увидеть, удивиться и влюбиться в "Евгения Онегина" и "Дядю Ваню" Римаса Туминаса", - отметила продюсер.

Два хита

Спектакли "Евгений Онегин" и "Дядя Ваня" поставлены Туминасом в содружестве с его неизменными соавторами - сценографом Адомасом Яцовскисом, композитором Фаустасом Латенасом и хореографом Анжеликой Холиной. Оба спектакля отмечены множеством престижных театральных премий, стали "визитными карточками" Вахтанговского театра, неоднократно гастролировали в Европе, США, Канаде, Китае, Израиле.

"Евгений Онегин", премьера которого состоялась 13 февраля 2013 года в день 130-й годовщины со дня рождения основателя Театра - Евгения Богратионовича Вахтангова, пять лет назад уже побывал на гастролях во Франции и был представлен на сцене театра МС93 в Бобиньи.

Спектакль "Дядя Ваня" отметил в этом году свое десятилетие - премьера состоялась 2 сентября 2009 года. Одна из первых постановок Туминаса на посту художественного руководителя Вахтанговского театра снискала поистине мировую известность.

В программе нынешних гастролей в Париже спектакль "Евгений Онегин" будет показан с 20 по 26 сентября, затем будут играть "Дядю Ваню" - с 27 сентября по 3 октября.

В гастролях в Париже принимают участие: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Владимир Симонов, Юрий Шлыков, Владимир Вдовиченков, Анна Дубровская, Евгения Крегжде, Ольга Лерман, Виктор Добронравов, Олег Макаров, Артур Иванов и др.