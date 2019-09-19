Киркоров и Хабенский озвучат персонажей в мультфильме "Суворовъ"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Певец Филипп Киркоров, а также актеры Константин Хабенский и Антон Макарский будут озвучивать главных героев в полнометражном 3D-мультфильме "Суворовъ". В проекте также принимают участие Юлия Рутберг, Анна Ардова, Алексей Демидов, сообщили в четверг в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Филипп Киркоров озвучит генерала Франца фон Вейротера в новом 3D-мультфильме для семейного просмотра "Суворовъ" <..> Других персонажей также озвучат звезды кино и телевидения: Юлия Рутберг, Анна Ардова, Алексей Демидов. Заглавный герой Александр Суворов будет говорить голосом известного российского актера Константина Хабенского, роль Гриши исполнит Антон Макарский", - отметили в пресс-службе.

Сюжет развернется на фоне швейцарского похода Александра Суворова через Альпы. Главный герой - юноша по имени Гриша. Вейротер, которого сыграет Филипп Киркоров, будет плести интриги и попытается погубить Александра Суворова и его войско.

Производством картины занимается киностудия "Союзмультфильм" совместно с Киностудией им. М. Горького и анимационной студией "КиноАтис". Премьера фильма состоится весной 2020 года. Автором музыки к фильму выступил композитор Иван Урюпин, известный по таким анимационным проектам как "Белка и Стрелка", "Алиса знает, что делать" и другим.