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Арктика сегодня

В октябре в Москве планируют представить фильм об Арктике, снятый во время экспедиции

Фильм был снят весной этого года, когда группа путешественников на вездеходах "Бурлак" за 29 дней преодолела шесть тысяч километров по непроходимой местности

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Фильм об Арктике "Север рядом", снятый во время экспедиции на вездеходах вдоль побережья Северного ледовитого океана, планируют показать в конце октября в Москве, сообщил в четверг ТАСС представитель компании "Вездеходы Макарова" Игорь Исаев в кулуарах Х Тюменского нефтегазового форума.

"Релиз будет примерно в конце октября. Планируется в Москве презентация фильма и показы в кинотеатрах в Кургане и Екатеринбурге", - сказал Исаев, отметив, что также ведутся переговоры и с онлайн-кинотеатрами.

Экспедиция от Нового Уренгоя до Анадыря прошла весной этого года. За 29 дней группа путешественников на вездеходах "Бурлак", созданных для работы в условиях Арктики, преодолела шесть тысяч километров по местности, непроходимой для движения обычной техники. Большая часть маршрута пролегала по побережью моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей. В дороге шли съемки фильма.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники планируют обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

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