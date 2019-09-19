В октябре в Москве планируют представить фильм об Арктике, снятый во время экспедиции

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Фильм об Арктике "Север рядом", снятый во время экспедиции на вездеходах вдоль побережья Северного ледовитого океана, планируют показать в конце октября в Москве, сообщил в четверг ТАСС представитель компании "Вездеходы Макарова" Игорь Исаев в кулуарах Х Тюменского нефтегазового форума.

"Релиз будет примерно в конце октября. Планируется в Москве презентация фильма и показы в кинотеатрах в Кургане и Екатеринбурге", - сказал Исаев, отметив, что также ведутся переговоры и с онлайн-кинотеатрами.

Экспедиция от Нового Уренгоя до Анадыря прошла весной этого года. За 29 дней группа путешественников на вездеходах "Бурлак", созданных для работы в условиях Арктики, преодолела шесть тысяч километров по местности, непроходимой для движения обычной техники. Большая часть маршрута пролегала по побережью моря Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей. В дороге шли съемки фильма.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Его участники планируют обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.