Выставка к 175-летию со дня рождения Поленова в Москве представит работы матери художника

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выставка "Усадебный альбом. Мария Поленова. Василий Тропинин", приуроченная к 175-летию со дня рождения Василия Поленова, пройдет в Музее Тропинина с 26 сентября 2019 года по 12 января 2020 года и представит графику матери художника. Об этом сообщает пресс-служба музея в четверг.

"Выставка "Усадебный альбом. Мария Поленова. Василий Тропинин" посвящается 175-летию со дня рождения Василия Поленова. Отмечая эту дату, музей Тропинина, расположенный в старинной усадьбе Масленниковых-Петуховых в заповедном Замоскворечье, впервые примет у себя великолепные графические композиции Марии Алексеевны Поленовой - матери Василия Поленова, предоставленные Музеем-заповедником В.Д. Поленова", - говорится в сообщении.

Поленова была ученицей Константина Молдавского - художника круга Карла Брюллова. Она запечатлела членов своего семейства, образы крестьян Олонецкой и Тамбовской губерний, где располагались родовые усадьбы Поленовых.

В экспозицию войдут и два этюда кисти Василия Поленова из собственного собрания Музея Тропинина. Работы раннего "украинского" периода творчества Василия Тропинина и его более поздние произведения представлены на выставке живописью и графикой из собрания музея. Несколько произведений для выставки предоставили коллекционеры Сергей и Татьяна Подстаницкие. Это два живописных полотна Тропинина: изображение малороссийского лесоруба и портрет поэтессы Варвары Лизогуб.

Поленов родился в 1844 году в Санкт-Петербурге. Окончил Академию художеств, в 1871 году успешно защитил диссертацию по теме "О значении искусства в его применении к ремеслам". В этом же году получил высшую награду - Большую золотую медаль - за картину "Воскрешение дочери Иаира". Эту же тему готовил его сокурсник Илья Репин, он тоже стал медалистом.

Много путешествовал по Европе, изучая разные школы и стили живописи и посещая множество музеев и картинных галерей. Художник долго искал свое направление - и уже в зрелом возрасте обрел известность как пейзажист и мастер жанровой живописи. Среди его работ - "Московский дворик", "Бабушкин сад", "Разлив на Оке". Его картину "Христос и грешница" приобрел для своей коллекции император Александр III.