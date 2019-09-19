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На Дальнем Востоке в 2020 году запустят образовательную программу для театралов

Как отметил художественный руководитель театрального центра им. Мейерхольда, в мероприятиях программы сможет участвовать любой желающий

ХАБАРОВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Большую образовательную программу для театров Дальнего Востока запустят в регионе в следующем году, сообщил в четверг журналистам в Хабаровске художественный руководитель театрального центра им. Мейерхольда, заслуженный деятель искусств России Виктор Рыжаков.

"Уже в следующем году мы запустим большую образовательную программу, в которой будут участвовать все театры Дальнего Востока, и обязательно будет большая образовательная программа с лучшими специалистами, которые сегодня работают в нашем театральном сообществе. Это мы можем обещать и гарантировать", - сказал Рыжаков.

Он отметил, что участвовать в мероприятиях программы сможет каждый, в том числе молодые люди, "которые будут завтра продолжать театральное дело".

В четверг в Хабаровске начинается первый фестиваль театров Дальнего Востока. С 19 по 26 сентября на сценических площадках города свои лучшие постановки представят коллективы 14 учреждений культуры. Фестиваль состоится в рамках двухгодичной программы поддержки театрального искусства. В России 2019 год объявлен Годом театра, инициатива его проведения принадлежит Союзу театральных деятелей РФ при поддержке Минкультуры.

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