Летов, Мейерхольд и Петрушевская. Что посмотреть на фестивале "Уроки режиссуры"

Молодые театралы не хотят взрослеть. Они размышляют об СССР и органах правопорядка, изучают историю Древнего мира и человеческие взаимоотношения. Проекты некоторых перспективных авторов покажут с 21 сентября по 18 ноября

"Уроки режиссуры" — это один из фестивалей Биеннале театрального искусства, которая проходит в Москве в Год театра. В его программу входят работы молодых авторов, чей профессиональный стаж не превышает десяти лет. В конкурсе участвуют спектакли, которые были показаны в двух предыдущих сезонах, — то есть это постановки тех режиссеров, кто прямо сейчас делает современный театр, а в скором будущем, вполне вероятно, будет задавать главные тренды в сценическом искусстве. Кроме того, в программе — мастер-классы их старших коллег-режиссеров (например, Дмитрия Крымова, Георгия Исаакяна, Роберта Стуруа), на которых можно будет обменяться профессиональным опытом и задать самые животрепещущие вопросы мэтрам. Всего в конкурсную программу этого года вошли 16 спектаклей разных театров от Новосибирска до Санкт-Петербурга. Мы выбрали пять ярких постановок, на которые следует обратить внимание. "Демагог" 28 сентября Этот спектакль — отличный пример кооперации между недавним выпускником Щукинского училища режиссером Хуго Эрикссеном (мастерская Римаса Туминаса), композитором Андреем Бесогоновым и молодым драматургом Кириллом Фокиным. Им удалось воспроизвести атмосферу и жизнь Афин 430-х годов до нашей эры: шум Атлантического океана, черные волны, архаичные стихийные силы и богов — древних, непоколебимых, бескомпромиссных. Главный герой — демагог, то есть "глас народа", — Клеон, богатый владелец кожевенных мастерских. В то время он выносил приговоры на судах, начал активную фазу войны со Спартой, вводил налоги, устраивал массовые убийства — короче говоря, натворил немало дел. Но афинский народ его любил — почему?

Описание Спектакль "Демагог", режиссер Хуго Эрикссен, Александринский театр © Пресс-служба фестиваля "Уроки режиссуры"

Одна из ценностей этого спектакля — текст. Фокин написал эту пьесу под впечатлением курсов об истории Древней Греции. В основу ее легла книга Фукидида "История Пелопонесской войны". Но свою историю драматург рассказывает через характеры персонажей, развитие их личности, их поступки. Через них же он рассуждает об изъянах политических систем, о несовершенстве человеческих решений и сложностях людских отношений на разном уровне. Эрикссен и Бесогонов стали для него в этом деле отличными напарниками, придумав абсолютно, казалось бы, противоречивое решение: вся сцена черно-бело-серая, а одежда похожа на киберпанковые наряды. Так эта история приобретает черты антиутопии со всеми вытекающими последствиями. "Мейерхольд" 7 октября Как это понятно из названия, в основе спектакля жизнь и творчество Всеволода Мейерхольда — первого авангардного советского режиссера, одного из столпов театрального искусства страны. Его история тут превращается в нон-фикшн с внедрением разных технологий: видеоэкранов, электронной музыки, арт-коллажей, которые становятся комментариями к действию на сцене, неофициальным действующим лицом, голосом автора.

Описание Спектакль "Мейерхольд", режиссер Роман Габриа, театральная компания "Открытое Пространство" © Пресс-служба фестиваля "Уроки режиссуры"

"Летели качели" 17 октября "Летели качели" — это первая строчка песни "Прыг-скок" Егора Летова. Название такое родилось не случайно: главный герой пьесы и спектакля, 35-летний Стас — фанат музыканта. На самом деле он мог бы любить что угодно другое, это такой предлог, пример того, за что цеплялось и за что пряталось, как называет его режиссер спектакля Марфа Горвиц, брошенное поколение. Люди, которые росли в позднесоветское время, когда все менялось очень быстро и резко и то, что было правильно вчера, могло уже стать противозаконным сегодня.

Описание Спектакль "Летели качели", режиссер Марфа Горвиц, театр "Практика" © Пресс-служба фестиваля "Уроки режиссуры"

Взросление и стало главной темой спектакля. Этот вопрос, кажется, будет актуален всегда — разрыв между поколениями, попытка примириться с самим собой и со внешним миром, поиски возможности жить нормально, когда ты совсем не такой, как все вокруг. И совсем не понимаешь, что со всем этим делать. В спектакле много отсылок к Егору Летову, но вот музыки его нет. Зато есть музыка Иоганна Себастьяна Баха — чистая, светлая, сакральная. "Человек из Подольска" 22 октября Это одна из самых популярных пьес в современной драматургии, написал ее Дмитрий Данилов. Сюжет разворачивается в одной комнате, вокруг небольшой группы людей, с которыми не происходит ничего необычного. Все они находятся в отделении полиции, куда привели задержанного главного героя — человека из Подольска. Дальше происходит абсурдистская комедийная история — все обвинения основаны на каких-то немыслимых вещах: почему он не знает историю своего города, например, или почему не знает, сколько людей там проживает?

Описание Спектакль "Человек из Подольска", режиссер Семен Серзин, Российский театр драмы имени Федора Волкова © Пресс-служба фестиваля "Уроки режиссуры"

Полицейские тут — такие блюстители морального порядка и духовного роста. Хотя они могут показаться простоватыми или даже недалекими людьми, они обращают внимание на что-то более важное в этом мире, чем деньги, машины или квартиры. "День рождения Смирновой" 30 октября Три абсолютно разные девушки, которые не особо-то и симпатизируют друг другу и, возможно, вообще бы лучше никогда не виделись снова, волей судьбы оказываются вместе за праздничным столом. Их разговор — странный, лаконичный. Друг другу они чужие люди. Однако постепенно им открываются вещи, которые раньше были недоступны, они начинают понимать, что прошлые обиды не имеют никакого веса, а то, что для них дороже всего, — тут, только руку протяни.

Описание Спектакль "День рождения Смирновой", режиссер Александра Толстошева, театр МТЮЗ © Пресс-служба фестиваля "Уроки режиссуры"