Выставка "От Толстого до Толстого. Писатель, мода и стиль" пройдет в Москве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Большой межмузейный выставочный проект "От Толстого до Толстого. Писатель, мода и стиль" пройдет с 16 октября по 15 декабря в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени Даля на Зубовском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба музея в четверг.

"Личные вещи и черновые рукописи двух десятков писателей и поэтов от Льва Толстого до Алексея Толстого позволят не только представить их отношение к моде и стилю, но и, по замыслу кураторов проекта, послужат развенчанию стереотипных представлений о внешнем виде писателей и характере их работы", - говорят в музее.

Среди героев проекта: Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Тургенев, Антон Чехов, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Михаил Булгаков, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Алексей Толстой и другие. "Всегда ли граф Лев Толстой одевался просто и ходил босым, как на портрете кисти Ильи Репина? Когда неизменными атрибутами Антона Чехова стали пенсне, галстук-бабочка и трость? Кто придумал босяцкий стиль Максима Горького? Всегда ли были изящны поэты Серебряного века?" - организаторы проекта ответят на эти и другие вопросы.

Специально к выставке "От Толстого до Толстого. Писатель, мода и стиль" подготовлена обширная программа: кураторские показы, лекции и круглые столы с участием историков литературы и моды, посвященные героям этого славного столетия между двумя Толстыми. Проект проходит под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России и объединяет более 15 крупнейших литературных музеев страны.

Участники проекта: Государственный исторический музей, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Литературный музей Пушкинского Дома РАН, Музей-заповедник Островского "Щелыково", Орловский объединенный государственный литературный музей Тургенева, Государственный музей Маяковского, Государственный музей Цветаевой и другие. Организаторы проекта - Государственный музей истории российской литературы имени Даля, Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Толстого "Ясная Поляна" и Государственный музей Льва Толстого.