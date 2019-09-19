Ведущие артисты КБР поедут на фестиваль "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств"

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Ведущие артисты Кабардино-Балкарии (КБР) примут участие во II культурном фестивале "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" в Санкт-Петербурге 5 октября, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"Пятого октября в Санкт-Петербурге состоится гала-концерт II фестиваля "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств". В нем примут участие ведущие вокальные и хореографические коллективы Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

Главная цель тематического культурного форума, организованного Минкавказом РФ совместно с информационным агентством ТАСС, знакомство жителей страны с национальным искусством и туристическими возможностями региона, укрепление единства народов России. "По итогам отборочного регионального этапа участие в фестивале примут ведущие артисты, вокальные и хореографические ансамбли Кабардино-Балкарии и других субъектов СКФО", - добавили в пресс-службе.

Профессиональное жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели искусств России, оценили представленные работы и выбрали победителей по хореографии, вокальному, музыкальному исполнительскому искусству, в номинациях "Художественное слово" и "Фотография".