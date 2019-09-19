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Умер актер Сергей Афанасьев

Он ушел из жизни в возрасте 56 лет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино Сергей Афанасьев умер на 57-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается в четверг на сайте Союза кинематографистов РФ.

"19 сентября <...> после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино Сергей Владимирович Афанасьев <...> От нас ушел талантливый актер, добрый, светлый и очень мужественный человек", - говорится в сообщении.

Афанасьев окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1990 году. Выступал в Ростовском театре драмы им. Горького и театре "Вернисаж" в Москве. Афанасьев начал сниматься в кино в 1991 году. Всего исполнил 87 ролей, в том числе в сериалах "Час Волкова", "Охота на гения", "Земский доктор. Возвращение", "Анна-детективъ", "Динозавр", "Дипломат".

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