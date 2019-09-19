Севастопольский театр покажет три постановки в Ростове в рамках театрального марафона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сентября. /ТАСС/. Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского покажет в Ростове-на-Дону три спектакля, которые зрители смогут увидеть в рамках Всероссийского театрального марафона. Об этом на церемонии передачи эстафеты в Ростове-на-Дону сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня принимаем эстафету от города-героя Севастополя, который покажет на сцене театра имени Горького три своих спектакля. Наша взыскательная, но очень трепетная публика наверняка по достоинству оценит мастеров сцены", - сказал губернатор.

На сцене Ростовского академического театра драмы имени Горького с 19 по 21 сентября можно будет увидеть спектакли Севастопольского драмтеатра "Севильский цирюльник", "Тодасё", "Фабричная девчонка".

По словам губернатора Ростовской области, 22 сентября Шахтинский драматический театр передаст символ Года театра Национальному драматическому театру имени Басангова в городе Элиста (Калмыкия), где покажет три спектакля.

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ марафона следующему театру-участнику.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.