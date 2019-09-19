Театральную выставку открыли в музее "Россия - моя история" в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная Году театра в России, открылась в музейно-выставочном комплексе "Россия - моя история" в Ставрополе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба музея.

"Состоялось торжественное открытие интерактивной выставки "В главной роли - Театр". Это первая выставка, подготовленная исключительно сотрудниками комплекса. В одном из залов парка разместилось сразу девять сенсорных столов, две "живые книги", купольная панорама. Все это поможет прикоснуться к миру закулисья и узнать об истории театра в России", - говорится в сообщении.

Новая экспозиция также рассказывает о развитии театрального искусства в регионе. На открытии выставки актеры Ставропольского академического театра драмы представили зрителям фрагмент из спектакля "Маскарад".

Создание исторических комплексов - это федеральный экспозиционный проект, поэтому большинство новых выставок ранее готовили в музее с использованием предоставленных общих материалов, либо привлеченных экспертов.

Мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" в городе Ставрополе открыт в 2017 году и стал первым подобным парком на юге страны. В августе 2019 года комплекс принял полумиллионного посетителя. Помимо Ставрополя музеи "Россия - моя история" представлены в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске и Якутске.