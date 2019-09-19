Путин: оркестр народных инструментов Осипова стал примером для региональных коллективов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Этот юбилей - знаменательное событие в истории отечественного музыкального искусства. Основанный выдающимися деятелями культуры, просветителями и подвижниками, оркестр прошел большой, насыщенный путь, покорил лучшие сценические площадки мира, стал образцом для создания народных творческих коллективов во многих регионах страны, для работы специализированных классов и отделений в профильных образовательных учреждениях", - говорится в сообщении.

Президент назвал музыкантов оркестра "настоящими профессионалами, искренне преданными своему призванию, высоким художественным идеалам и ценностям". Он также отметил, что коллектив, развиваясь, "сохраняет свою уникальность, приверженность замечательным традициям знаменитых предшественников".

Торжественный концерт, посвященный юбилею оркестра, проходит в четверг в концертном зале им. Чайковского в Москве.

Оркестр был создан в 1919 году. Коллектив получил название по имени музыканта-балалаечника Николая Осипова, который был дирижером оркестра с 1940 по 1945 годы. С 2009 года художественным руководителем и главным дирижером является народный артист России, профессор Владимир Андропов.