День адыгов отмечается в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Празднование Дня адыгов (черкесов) началось 19 сентября в Нальчике с выставки и торжественного вечера с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти, общественных объединений, администраций районов и городов региона.

День адыгов (черкесов) отмечается ежегодно 20 сентября с 2014 года. Основные торжества пройдут в республике 20 сентября.

Гостей перед музыкальным театром, где проходил праздник, встречали участники детского народного ансамбля танца "Шагди", которые организовали джегу (национальная танцевальная вечеринка у адыгов). Воспитанники дворца творчества детей и молодежи Нальчика исполняли в холле на народных инструментах народных мотивы, там же расположилась художественно-этнографическая выставка "Адыги. Сквозь призму веков". В экспозиции представлены произведения народных художников КБР Заурбека Бгажнокова и Анатолия Жилова, народного мастера КБР Руслана Мазлоева и художника Мурата Дышекова.

Праздничные песни и танцы

Государственный академический ансамбль танца "Кабардинка" открыл торжественный концерт обрядовым праздничным танцем "Хуромэ". Этот день олицетворяет исторический путь адыгского народа сказал, обращаясь к собравшимся, президент Международной черкесской ассоциации (МЧА) Хаути Сохроков.

"Судьба нашего народа связана с судьбой многих других народов: она была драматичная, а порой трагичная. Но сегодня мы можем сказать, что, пройдя через все трудности, наш народ не потерял себя, своей идентичности, языка, культуры, обычаев, традиций. <...> Мы всегда присоединялись к любому народу, который отмечал свои праздники, присоединялись к братскому балкарскому народу, и сегодня с нами все народы, населяющие Кабардино-Балкарию", - отметил он.

По его словам, в республике для участия в празднике и проведения Совета Международной черкесской ассоциации находятся адыги из Турции, Иордании, Сирии, Израиля, Ливана и стран Европы, делегации из КЧР, Ставропольского и Краснодарского краев, Адыгеи, а также Северной Осетии.

"Сегодня в зале присутствует классик адыгской (черкесской) литературы, автор 22 томов, человек, который получил недавно Героя труда России (государственная награда, высшая степень отличия за особые трудовые заслуги - прим. ТАСС) Исхак Шумафович Машбаш", - представил Сохроков. Зал приветствовал поэта стоя, овациями.

Концерт продолжился песнями и танцами в исполнении мастеров искусств Кабардино-Балкарии.

Концерты, скачки, спортивные соревнования

Как рассказали ТАСС в оргкомитете, праздничные мероприятия состоятся во всех городах и районах республики. Так, 20 сентября в городе Баксан пройдет парад черкесской конницы и пешее шествие. Власти приготовили для жителей города праздничный концерт с участием звезд эстрады КБР и традиционные адыгские игры.

20 сентября в Атажукинском саду (центральный парк города Нальчика) в городке аттракционов состоится праздничный концерт. 21 сентября на республиканском ипподроме планируется провести конно-спортивный праздник.

День адыгов учрежден указом главы республики в 2014 году, 20 сентября объявлен в КБР праздничным и выходным днем.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, состоящего из кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают в Адыгее, КБР, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и Ставропольском крае. Общая численность адыгов в РФ, согласно переписи 2010 года, составляет 718,7 тыс.