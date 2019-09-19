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Театр имени Вахтангова ведет переговоры о новых гастролях во Франции

Даты и название спектакля, который планируется представить публике, пока неизвестны

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Руководство Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова начало переговоры об организации новых гастролей российской труппы во Франции. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Париже художественный руководитель театра Римас Туминас, отвечая на вопрос ТАСС.

"Да. Мы так уверены в успехе (нынешних гастролей - прим. ТАСС), что уже планируем следующие, - с улыбкой сказал режиссер. - Конечно, мы приедем, у нас еще большой репертуар". Туминас не стал раскрывать детали будущего проекта, отметив лишь, что для него будет нужна площадка больше, чем парижский театр "Мариньи", на сцене которого с 20 сентября по 3 октября пройдут гастроли труппы.

Продюсер гастрольного тура Елена Герасева подтвердила корреспонденту ТАСС, что переговоры о будущем приезде вахтанговцев во Францию сейчас ведутся, но не сообщила дат и названия спектакля, который планируется представить французской публике.

Два хита театра

Коллектив театра Вахтангова прибыл во французскую столицу в четверг утром. Вахтанговцы будут играть два своих хита - "Евгения Онегина" по Александру Пушкину и "Дядю Ваню" по Антону Чехову. Спектакли поставлены Туминасом в содружестве с его неизменными соавторами - сценографом Адомасом Яцовскисом, композитором Фаустасом Латенасом и хореографом Анжеликой Холиной. Оба спектакля отмечены множеством престижных театральных премий, стали визитными карточками Вахтанговского театра, неоднократно гастролировали в Европе, США, Канаде, Китае, Израиле.

Директор театра Кирилл Крок напомнил во время пресс-конференции, что "Евгений Онегин" пять лет назад уже побывал на гастролях во Франции. Спектакль "Дядя Ваня", который в этом году отметил свое десятилетие, парижская публика увидит впервые. Одна из первых постановок Туминаса на посту художественного руководителя Вахтанговского театра снискала поистине мировую известность.

"Несколько лет назад мы встретились с нашими партнерами, после чего руководство театра "Мариньи" приехало в Москву и посмотрело наши спектакли. Через какое-то время мы получили письмо с приглашением приехать в Париж", - рассказал Крок. Для театра, как отметил его директор, "это большой и очень важный проект".

В мире Римаса Туминаса

Народный артист России Сергей Маковецкий, принимающий участие в гастролях, подчеркнул, с момента последнего визита труппы с "Евгением Онегиным" в Париж "наверняка утекло много воды, и коллектив немного изменился". "Но я надеюсь, что мы не изменились в главном - в умении по-прежнему ощущать, что такое боль, любовь и счастье", - отметил актер.

По мнению народной артистки России Людмилы Максаковой, "человечество много чего изобрело, но самое великое его изобретение - это театр, потому что сцена никогда не врет". Она подчеркнула, что в ближайшее время зрителям будет представлен документальный фильм Игоря Вахитова и Елены Мамонтовой, посвященный творчеству Туминаса, "Ковчег Римаса".

По словам заслуженного артиста России Виктора Добронравова, "театр имени Вахтангова привез Парижу не только возможность соприкоснуться с русским театром, но и окунуться в космический мир Римаса Туминаса". "Работа с режиссером позволяет нам не забывать о том, насколько волшебна и удивительна наша профессия", - отметил актер.

Евгения Крегжде, участвующая в парижском туре, призналась, что Париж - один из самых любимых ее городов. "Я здесь уже восьмой раз. Не терпится пройти сегодня по моим любимым местам, а завтра - встретиться с уникальной публикой, которая нас одарила в прошлый раз самыми теплыми эмоциями", - отметила она. "После удачного первого свидания хочется, чтобы второе было не менее романтичным и чувственным", - добавила Крегжде.

Спектакль "Евгений Онегин" будет показан с 20 по 26 сентября, затем - с 27 сентября по 3 октября - вахтанговцы представят "Дядю Ваню".

Теги
РоссияФранцияМаксакова, Людмила ВасильевнаТуминас, Римас ВладимировичМаковецкий, Сергей Васильевич
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