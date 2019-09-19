Международный кинофестиваль "Евразийский мост" открывается в Ялте

ЯЛТА, 20 сентября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Евразийский мост" откроется в пятницу в Ялте в четвертый раз. Об этом сообщает пресс-служба киносмотра, который продлится до 24 сентября.

Фестиваль впервые прошел в Крыму в 2016 году. Сопрезиденты киносмотра - министр культуры Крыма Арина Новосельская и народный артист России Виктор Мережко. "Предполагается, что на церемонию открытия приедут министр культуры РФ Владимир Мединский и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков, которому принадлежит идея создания фестиваля", - сказали ТАСС в пресс-службе смотра.

После церемонии открытия состоится мировая премьера фильма "Текст" с Александром Петровым, Иваном Янковским и Кристиной Асмус в главных ролях. Режиссером ленты стал Клим Шипенко, работавший над картиной "Салют-7". Фильм снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. В широкий прокат в России картина выйдет 24 октября, однако 17-22 сентября его можно будет увидеть в ограниченном прокате в сети кинотеатров "Каро".

Как и в предыдущие годы, на фестивале "Евразийский мост" будет два конкурса - игрового и документального кино, куда включены ленты со всего мира.

В жюри смотра в этом году вошли российский режиссер и актер Кирилл Плетнев, российская актриса Ольга Кабо, французский режиссер и сценарист Хамид Бенамра, болгарский режиссер и поэтесса Майя Вапцарова, испанский специалист по кино, директор фестиваля короткометражных фильмов Хайме Ногера, куратор программ кинофестиваля детского и юношеского кино в Пусане Анджела Ли.