Академическая капелла Петербурга споет в Париже и Берлине шедевры русской духовной музыки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Певческая капелла Санкт-Петербурга под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко отправляется в пятницу во Францию с программой русской духовной музыки пяти столетий. Выступления старейшего хора России пройдут 21 сентября в концертном зале комплекса "Город музыки", а на следующий дань завершатся концертом в Германии в Российском доме науки и культуры (Берлин).

"Наши музыкальные связи с Францией уходят корнями в давнюю историю. Известно, что еще Петр Первый во время своего визита в Париж в 1717 году взял с собой хор Государевых певчих дьяков. С этим хором мы связываем историю нашей капеллы, ведущей свою летопись еще со времен царствования Ивана Грозного. В программу мы включили стихиру на праздник Владимирской иконы Богоматери путевого распева на текст и музыку царя Ивана", - сказал ТАСС художественный руководитель Капеллы Владислав Чернушенко.

Он добавил, что концерты в Париже и Берлине входят в программу празднования 540-летия Капеллы - старейшего профессионального хорового коллектива страны. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства культуры РФ, берлинская часть гастролей коллектива включена в программу масштабного международного культурного проекта "Русские сезоны", который представляет российскую культуру европейскому зрителю. До конца 2019 года в 80 городах Германии запланировано более 400 мероприятий "Русских сезонов" - это выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

В гастрольной программе представлена история русской духовной музыки - от древних песнопений в расшифровке Максима Бражникова и Альбины Кручининой до выдающихся хоровых сочинений русских композиторов - Сергея Рахманинова, Дмитрия Бортнянского, Павла Чеснокова, Георгия Свиридова, Александра Архангельского, Степана Дегтярева, Максима Березовского, Цезаря Кюи.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко вот уже 45 лет возглавляет Певческую капеллу, получившую под его руководством широкую международную известность. Маэстро возглавляет Санкт-Петербургское музыкальное общество. В родном городе он основал Всероссийский фестиваль "Невские хоровые ассамблеи", который пройдет под знаком юбилея в октябре-ноябре при участии хоров из разных регионов России.