Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош" открывается в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль спектаклей для детей "Гаврош" открывается в пятницу в Москве, он станет 13-м по счету, сообщила ТАСС арт-директор фестиваля Марина Райкина.

"Наш "Гаврош" родился 13 лет назад, и тогда его участниками были исключительно французские театры. Фестиваль имел "французский акцент", потому и назван был именем отважного мальчугана с парижских баррикад", - сказала Райкина.

Потом смотр неоднократно менял язык, приглашая участников из разных стран. "Гаврош-2019" - это палитра лучших голландских постановок для детской и семейной аудитории, иными словами для зрителей от 2 до 99 лет", - сказала собеседница агентства. По ее словам, в нынешнем фестивале участвуют театры из Амстердама, Гааги, Утрехта, Гронингена, Лейдена, Хертогенбоса. Московский зритель увидит музыкальные и музыкально-драматические постановки, клоунаду, кукольные, пластические, комедийные представления и уличный театр иллюзий.

"Праздник по имени "Гаврош", который состоится в 13-й раз, по традиции продлится 10 дней - до 29 сентября. В его программе - 13 театров, 13 названий спектаклей, более 60 показов", - уточнила арт-директор смотра.

Спектакли пройдут на ведущих площадках Москвы - на основной и новой сценах "Театриума на Серпуховке", "Под крышей" Театра им. Моссовета, на другой сцене Московского театра "Современник", в театре "У Никитских ворот", в театре "Мост" и театре "Модерн".

Фестиваль организован популярным московским театром "Театриум на Серпуховке" при поддержке и участии департамента культуры Москвы, посольства Нидерландов, Фонда исполнительских искусств Нидерландов, Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ.