Алексей Учитель планирует снять фильм об истории создания Седьмой симфонии Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российский режиссер Алексей Учитель намерен посвятить будущий кинопроект истории создания Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича. Сценарий для нового фильма пишет британский сценарист Роланд Уолтерс, сообщил режиссер ТАСС.

"Действительно, я этот проект затеваю. Он будет, я надеюсь, международным. Сценарий пишет молодой английский сценарист Роланд Уолтерс. Мы вели переговоры с крупными агентствами сценарными, и я прочитал, что премию BAFTA [Британская академия кино и телевизионных искусств] как самый одаренный молодой сценарист получил он. Мы с ним списались, он прочитал материалы, приехал в Москву, и мы начали работать. Мне кажется, он очень интересный и талантливый", - рассказал Учитель.

Седьмая симфония и другие планы

В настоящее время создается первый вариант сценария, отметил режиссер. "Это будет не совсем байопик [фильм-биография], это будет скорее история создания Седьмой симфонии знаменитой, потому что известно, что она писалась не во время войны", - сказал он. По его словам, в фильме найдут отражение обстоятельства жизни Шостаковича, повлиявшие на его музыку и судьбу.

"Интерес к этому огромный", - отметил собеседник агентства, добавив, что его фильм станет первой игровой картиной о композиторе. К съемкам Учитель планирует приступить после завершения фильма о Викторе Цое.

Также в планах режиссера - экранизация романа Гузель Яхиной. "Мы купили права на замечательную книгу, которая мне безумно нравится: "Дети мои", это потрясающее [произведение]. Я успел каким-то чудом, потому что претендентов было много на эту книгу", - сказал Учитель. "Я не знаю, в каком формате ее экранизируют… это еще более далекое", - добавил он.

Театральная школа

Отвечая на вопрос о планах сотрудничества с театрами в качестве режиссера-постановщика, Учитель рассказал, что его неоднократно звали ставить спектакли. "Меня звали, и не раз, отказываюсь пока", - сказал он. "Это интересно, но у меня нет пока такой потребности. У меня была когда-то мысль "Дневник его жены" сделать пьесой и поставить ее, но пока это не случилось. Может, и хорошо", - признался он.

При этом режиссер рассказал, что является поклонником театра. "Я всегда хожу на премьеры, я очень люблю театр, и вообще первый вопрос актеру, который я задаю: "Служите в театре?" Если он мне говорит: "Нет, я только в кино", я почти на 99% с этим человеком работать не буду, за редким исключением. Потому что театр, я считаю, - это тренинг и школа, которая необходима любому актеру любого уровня", - отметил Учитель.

"Я очень люблю ходить в ГИТИС, в МХТ, на студенческие спектакли, смотреть будущих актеров, выбирать. Сейчас у меня снимается [в фильме о Викторе Цое] совсем молодая актриса Надя Калеганова из МХТ чеховского - очень интересно. Я должен посмотреть [на актера] не в фильме, а на сцене, тогда я могу уже иметь некое представление об этом человеке", - добавил он.