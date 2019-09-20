"Мелодия" представила первую запись "Буковинских песен" Леонида Десятникова

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пианист Алексей Гориболь принял участие в первой записи цикла "Буковинские песни" Леонида Десятникова, анонсированной в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба звукозаписывающей фирмы "Мелодия".

"Мелодия" представляет мировую премьеру - запись "Буковинских песен" Леонида Десятникова в исполнении Алексея Гориболя, которому посвящен цикл", - сообщили в компании, уточнив, что композитор присутствовал на записи в Большом зале Московской консерватории и дал ей высокую оценку.

"Буковинские песни" соединили западноукраинские интонации и приемы современной композиторской техники. "Леонид Десятников - один из самых "текстуальных" композиторов нашего времени, однако в своем последнем камерном опусе - "Буковинских песнях" - он выбирает формат "24 прелюдий для фортепиано", - рассказали в "Мелодии". - Идущая от Баха традиция, адаптированная романтизмом в микрокосм "цикла миниатюр", а гипериндивидуалистами Шопеном, Скрябиным и другими возведенная в ранг "интимного дневника художника", скрещивается Десятниковым с закарпатским фольклором".

В первый раз эта музыка прозвучала в октябре 2017 года в балете American Ballet Theatre в хореографии Алексея Ратманского, в балет вошли 12 прелюдий из 24. Премьера полного цикла в исполнении Гориболя прошла в Перми в июне 2018.

После релиза на цифровых платформах и компакт-диске, 29 октября будет представлено издание на виниловой пластинке. Издание сопровождает буклет со статьей Марии Степановой "Буковинские песни: двенадцать попыток заговорить", в котором автор книги "Памяти памяти" пытается переосмыслить основу сочинения Десятникова.

Уроженец Харькова и выпускник Ленинградской консерватории, Леонид Десятников - один из самых востребованных современных российских композиторов. Автор четырех опер, кантат, камерной вокальной и инструментальной музыки, включая оперу "Дети Розенталя", балеты "Утраченные иллюзии" и Opera, камерную оперу "Бедная Лиза" по Николаю Карамзину, вокальный цикл на стихи Даниила Хармса и Николая Олейникова. Член Союза композиторов России.