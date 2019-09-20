Музей ковроткачества с редкими коврами ручной работы планируют создать в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Этнографический музей ковроткачества с редкими коврами намерены создать в дагестанском городе Дербенте за счет инвестора. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэрии Дербента.

"20 сентября глава Дербента Хизри Абакаров встретился с председателем правления ОАО "Азерхалча" из Азербайджана Видади Мурадовым. Видади Мурадов представил главе города свою идею по созданию в Дербенте этнографического музея, в котором будут выставлены редкие ковры ручной работы. Хизри Абакаров изучил проект и заявил, что со своей стороны администрация города найдет инвестора для реализации проекта и определит место расположения этнографического музея", - говорится в сообщении.

Мурадов - эксперт по коврам, доктор исторических наук, профессор и занимается историей ковров и восстановлением традиционного ковроткачества. Он рассказал, что уже собрана коллекция редких старых ковров, на каждый из которых имеется сертификат, отметив, что "возрождение исконных традиций в ковроткачестве и их популяризация является главной задачей для сохранения древнего искусства ковроткачества".

Как сообщается, проект музея уже создан опытным архитектором Фахруддином Мирабаевым, с которым мэр Дербента Абакаров познакомился в марте этого года во время официальной поездки в Баку.

"Дербент выбран для строительства этнографического музея не случайно. История ковроткачества в Дербенте исчисляется тысячелетиями. Город издревле славился своими коврами. Легенда о "Весеннем ковре" гласит, что самый древний сохранившийся ковер был соткан в VI веке именно в Дербенте", - отметили в пресс-службе мэрии.

Дербент - один из древнейших городов России и мира - уникальный памятник древней истории, он находится на побережье Каспийского моря. В настоящее время Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км. Ежегодно город посещают десятки тысяч туристов.