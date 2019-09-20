Премьера сериала о Муслиме Магомаеве состоялась на фестивале "Пилот" в Иванове

ИВАНОВО, 20 сентября. /ТАСС/. Премьерный показ пилотной серии сериала "Магомаев" про историю любви знаменитого советского исполнителя и оперной певицы Татьяны Синявской прошел в пятницу - в первый день конкурсной программы второго российского фестиваля телесериалов "Пилот" в Иванове.

"Это суперсложный, суперважный проект, мы пять лет им занимались, сценарий писался четыре года вместе с вдовой Муслима Магомаева Тамарой Синявской. Вы первые увидите первую серию в полном объеме, она полностью смонтирована. Понятно, что Магомаев - сверхзначимая фигура для России, всего постсоветского пространства, мы старались учесть это, но также соблюсти современную форму подачи", - сказал со сцены продюсер проекта Данила Шарапов.

По его словам, актеров, которые исполнили роли Тамары Синявской и Муслима Магомаева, выбирала сама Синявская. "Многим казалось странным, что серб по происхождению (Милош Бикович) играет Муслима Магомаева, но такой выбор Синявская сделала сама в результате очень долгого отбора", - рассказал ТАСС продюсер.

Шарапов добавил, что точная дата выхода сериала в эфир Первого канала еще не установлена. "Надеемся выпустить до конца года", - отметил он. Режиссерами сериала выступили Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов. Роли помимо Биковича исполнили Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Алена Ивченко, Александр Нестеров, Алина Алексеева и другие.

В первый день фестиваля также была показана первая серия проекта ТВ3 "Документалист. Охотник за призраками". Зрителям его представили один из режиссеров Никита Грамматиков и исполнительница главной роли Маргарита Аброськина. "Я уверен, что этот проект не оставит вас равнодушными после просмотра. У него есть одна особенность: последняя серия будет настоящим документальным фильмом, она будет рассказывать то, что будет в сезоне", - рассказал Грамматиков.

Перед торжественной церемонией открытия фестиваля гости увидели также пилоты проектов "Тонкие материи" компании "Космос Студио" и "Герой по вызову" телеканала НТВ.

О фестивале

Первый фестиваль телесериалов "Пилот" прошел в 2018 году. В этом году он проходит с 20 по 22 сентября. Смотр был учрежден для содействия развитию жанра российского телесериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса. Президент фестиваля - кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский, генеральный продюсер - актриса Светлана Дрыга.