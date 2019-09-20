Фильм "Бык" получил две награды на открытии кинофестиваля в Ялте

ЯЛТА, 20 сентября. /ТАСС/. Фильм "Бык" Бориса Акопова в пятницу получил сразу две награды от Открытой премии российской кинопрессы "Резонанс". Награда традиционно вручается на открытии Международного кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте.

Картина "Бык" получила премию и как "Лучший фильм", и как "Лучший дебют". "Неожиданно, думал, что призы вручают в конце фестиваля", - сказал со сцены режиссер. Он добавил, что его с Крымом очень многое связывает. "В детстве прожил здесь около трех лет, это родное место", - отметил Акопов.

Он поблагодарил за внимание к его фильму. "Это моя первая картина, надеюсь, не последняя", - добавил режиссер. Фильм "Бык" получил главный приз 30 Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Картина рассказывает о "лихих" 1990-х .

Премьера в день открытия

После церемонии открытия состоится мировая премьера фильма "Текст" с Александром Петровым, Иваном Янковским и Кристиной Асмус в главных ролях. Режиссером ленты стал Клим Шипенко, работавший над картиной "Салют-7". Фильм снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. В широкий прокат в России картина выйдет 24 октября, однако 17-22 сентября его можно будет увидеть в ограниченном прокате в сети кинотеатров "Каро".

Шипенко, Петров и Асмус специально приехали в Крым, чтобы представить свою картину. "Нам очень приятно, что вы решили с нас начать, наш фильм очень злободневен, это показывает, что Никита Сергеевич Михалков (инициатор фестиваля) - очень смелый, очень рискованный человек", - сказал со сцены режиссер ленты.

"Фильм выражает общественные настроения, показывает ситуацию, которой не все довольны, - отметил Шипенко. - Главное, что вы нас слышите, а мы не молчим. Нам важно увидеть вашу реакцию и, возможно, в конце услышать приятные слова".

"Это смелое решение - открывать фестиваль нашим фильмом, - сказал Александр Петров. - Наверное, это первый фильм, который я хотел бы полностью показать своему мастеру Леониду Хейфицу".

Никита Михалков также поблагодарил всех гостей, которые приехали, "не побоявшись санкций".

"Фестиваль - это праздник, но надо и говорить о проблемах. Надо не только говорить, но и решать. Не надо искать решение извне. У нас нет другого выхода, мы должны сами решать и судьбу страны, и судьбу фестиваля", - сказал он.

Фестиваль продлится в Ялте до 24 сентября.