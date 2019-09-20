Судебная драма от обладателя "Золотого льва" завершила фестиваль "Послание к человеку"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Российская премьера судебной драмы "Предатель" от обладателя венецианского "Золотого льва" за вклад в киноискусство Марко Беллоккьо стала завершением программы XXIX кинофестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе смотра.

"Российская премьера дня - "Предатель" классика кинематографа Марко Беллоккьо, судебная драма о так называемом макси-процессе 1986 года, когда в Палермо стартовал самый крупный в истории суд над сицилийской мафией", - говорится в сообщении пресс-службы. Показ состоялся в кинотеатре "Аврора".

В день подведения итогов фестиваля проходят последние конкурсные показы, в том числе повторный показ 10 конкурсных анимационных работ, среди которых - новые фильмы российских авторов Константина Бронзита и Леонида Шмелькова. В программе завершающего дня также - два блока короткометражного игрового кино, завершающий фильм ретроспективы Шанталь Акерман и другие киносеансы.

В Экспофоруме, где в эти дни проходит Международный форум и выставка "Кино Экспо", вечером в пятницу в рамках фестиваля состоялась и российская гала-премьера документальной картины "Андрей - голос вина", посвященной жизни и наследию выдающегося винодела Андрея Челищева, признанного одним из основоположников калифорнийского виноделия. "История его жизни повествуется в фильме кадрами, снятыми при жизни с самим Челищевым, а также с виноделами в разных уголках земного шара - от калифорнийских виноградников до живописных и богатых виноделием регионов Франции и Тосканского побережья в Италии. Это режиссерский дебют внучатого племянника Андрея - Марка Челищева, оператором выступил Ведиго фон Шульцендорфф, известный своей работой в фильме Вуди Аллена "Голливудский финал", - отметили в пресс-службе "Кино Экспо". Текст в фильме читает знаменитый британский актер Рэйф Файнс.

Впечатления жюри

В 2019 год свои работы на фестиваль прислали режиссеры из 98 стран. Частью программы "Послания к человеку" стали фильмы "Раскрашенная птица" Вацлава Маргула, которую представлял лично германский актер Удо Кир, "Свистуны" Корнелиу Порумбойю, "Невидимая жизнь" Карима Айнуза, "Ленин. Неизбежность" Владимира Хотиненко и другие картины. В фестивальную неделю вошли показы около двухсот киноработ, в том числе более тридцати российских и около десятка мировых премьер.

"Во время фильмов и после просмотров зачастую у нас просто не хватало слов: иногда мы плакали, иногда смеялись, но оставались всегда под огромным впечатлением от фильмов. Этот фестиваль взял нас с собой в огромное путешествие по всему миру: мы побывали и в Мексике, и в Венгрии, в Иране, в России и многих других странах. Мы хотим поблагодарить режиссеров за смелость, которую они проявили, приняв решение рассказать на огромную аудиторию свои истории. Они никогда не останутся лишь в рамках Петербурга, они уедут вместе с нами по всему миру", - поделилась впечатлениями о фестивале на итоговой пресс-конференции в пятницу председатель жюри международного конкурса, голландская актриса Йоханна тер Стехе.

Британский сценарист Роланд Уолтерс отметил "многообразие голосов и историй", представленных на фестивале. "Это разнообразие точек зрения и голосов меня просто поразило. Было отрадно видеть сколько студентов здесь, и я надеюсь, что многие люди вышли с таким же ощущением", - сказал он.

Режиссер из Лос-Анжелеса Ричард Робинсон, в свою очередь, отметил обширную программу документального кино на фестивале. "Я был рад увидеть столько разных историй на экране, потому что они составляют наш реальный, красивый и такой разнообразный мир", - резюмировал он.

Американский режиссер российского происхождения Кирилл Михановский, член жюри национального конкурса документальных фильмов, отметил, что споров по поводу картины, которая получит главный приз в этой номинации, не было. "То, что есть фильмы, которые мы смогли наградить, я считаю, что это знак оптимистический", - сказал он на пресс-конференции, также отметив большое внимание к фестивалю среди публики и полные залы на кинопоказах.

Победители "Послания к человеку" будут объявлены вечером в пятницу на торжественной церемонии в Государственной Академической Капелле. 21 сентября в киноцентре "Великан" будут показаны фильмы-призеры 2019 года.