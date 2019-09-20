Норвежский фильм "Потому что мы мужики" открыл фестиваль "Флаэртиана" в Перми

ПЕРМЬ, 20 сентября./ТАСС/. Документальный фильм "Потому что мы мужики" норвежских режиссеров Петтера Зоммера и Джо Вемунд Свендсена открыл в пятницу 19-й международный фестиваль документального кино "Флаэртиана" в Перми. Об этом журналистам рассказала главный координатор фестиваля Алина Стабровская.

"Эта история о мужском любительском хоре, который выступает в Норвегии, он существует на протяжении 10 лет, история о мужской дружбе. Это очень драматичная картина, в течение фильма мы узнаем, что один из участников этого хора заболевает серьезно, и видеть, как 25 мужчин плачут и сдерживают слезы - непростое зрелище. Сняли кино два норвежца, это молодые режиссеры", - сказала она.

Режиссер из Турции Мустафа Унлу приехал на "Флаэртиану" в качестве члена международного конкурса, но также он представит свой фильм "Ах", который снял в 2015 году о людях, выживших во время теракта в Анкаре. "Фильм о 25 выживших людях, они говорят о том, как они пережили события. Шесть месяцев мы занимались этим фильмом, 2,5 месяца снимали, причем начали снимать сразу же после трагедии и потом еще четыре месяца монтировали, многие отказались от участия в фильме, поскольку еще не были готовы психологически, не готовы были рассказывать то, что пришлось пережить. В России фильм будет представлен первый раз", - поделился с ТАСС Унлу.

На фестивале "Флаэртиана" ежегодно проводится международный смотр, национальный конкурс, где собраны фильмы, снятые на территории России, а также конкурс студенческих работ. В программе также специальный блок фильмов о театральных деятелях, кино для детей. В оргкомитет в этом году поступило более 1 тыс. заявок, из них на международный конкурс отобрано 13 кинолент, на российский и студенческий - по 15, всего на "Флаэртиане" покажут более 130 документальных кинолент.

"Современная документалистика - это как раз такой способ посмотреть на действительность максимально в упор, от фильмов, которые увижу в ближайшие дни, в особенности от студенческих фильмов, я ожидаю в первую очередь, наверное, гражданской смелости", - поделился мнением во время церемонии открытия фестиваля член жюри студенческого конкурса - журналист, поэт Иван Козлов.

"Флаэртиана" - международный фестиваль неигрового кино, который развивает традиции одного из основоположников документального кино Роберта Флаэрти, когда с помощью длительного наблюдения за реальным человеком снимается невыдуманная и искренняя история из жизни героя, проводится с 1995 года в Перми. Призовой фонд фестиваля составляет 500 тыс. рублей. Призы вручаются в шести номинациях: гран-при за лучший фильм фестиваля, приз за открытие новых тем и новых героев, за оригинальное художественное решение, за лучший фильм национального конкурса "Российская "Флаэртиана", за лучший студенческий фильм и приз зрительских симпатий. В 2019 году "Флаэртиана" пройдет в 19 раз, с 20 по 26 сентября.