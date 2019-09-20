Мультфильм "Маша и Медведь" вышел в кинопрокат в Великобритании и Ирландии

ЛОНДОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. В пятницу популярный во всем мире мультсериал "Маша и Медведь" одновременно вышел в 89 кинотеатрах Великобритании и Ирландии, и, как надеются в компании-медиадистрибьюторе Generation Media, показ станет настолько успешным, что этот опыт получится реализовать и в других странах.

"Мы работали самым тесным образом с сетью кинотеатров Vue и с [правообладателем мультсериала] компанией Animaccord, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Мы смогли организовать прокат в Великобритании и Ирландии, и надеемся, что скоро сможем расширить его на другие страны. Мы надеемся, что его ждет успех", - рассказал корреспонденту ТАСС коммерческий директор Generation Media Алекс Тейлор-Смит. Медиадистрибьютор принимает участие в программе "Маша и Медведь на большом экране", которая включает в себя последние эпизоды третьего сезона мультфильма.

"У меня пока нет статистики, но вместе с Vue и Animaccord мы инвестировали в маркетинг, так что уверены, что показатели посещаемости сеансов будут хорошие. Надеюсь, уже на следующей неделе мы сможем получить данные по поводу того, насколько хорошо этот мультфильм воспринимают в Великобритании", - сказал он.

Собеседник агентства уверен, что на пользу мультсериалу сыграет его большая популярность в мире. "Маша и Медведь" - это феномен, существующий уже более 10 лет, это один из самых популярных семейных мультфильмов на YouTube. С точки зрения проката все это поможет мультфильму сейчас, когда он впервые выходит на большой экран", - сказал Тейлор-Смит, который в субботу собирается пойти на сеанс со своим трехлетним сыном.

"Маша и Медведь", которому в январе этого года исполнилось 10 лет с момента выхода первого эпизода, - самый просматриваемый в мире мультсериал. На канал Masha and The Bear, где мультсериал доступен зрителям на английском языке, подписаны более 4 млн пользователей. У русскоязычного канала "Маша и Медведь" - около 18 млн подписчиков. Эпизод "Маша плюс каша" вошел в Книгу мировых рекордов Гиннесса и стал самым просматриваемым мультфильмом/анимационным видео на YouTube. На начало 2019 года эпизод набрал уже более 3,3 млрд просмотров.

С Соединенным Королевством мультсериал связывает не только большая любовь со стороны детей и многих взрослых. В ноябре прошлого года британская газета The Times со ссылкой на западных экспертов назвала "Машу и Медведь" инструментом "мягкой пропаганды" России. В ответ на это посольство РФ в Великобритании в ироничной форме предложило Лондону найти "решительный и очень дорогостоящий подход" к решению этой проблемы, например, "открыть некий Центр по противодействию мультипликационным фильмам где-нибудь на Балтике" или "поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС".