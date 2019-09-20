Проект "Триада" Семена Слепакова открыл в Иванове фестиваль сериалов "Пилот"

ИВАНОВО, 20 сентября. /ТАСС/. Премьерный показ пилота комедийного сериала "Триада" телеканала ТНТ, продюсером которого стал Семен Слепаков, открыл в пятницу второй российский фестиваль телесериалов "Пилот", передает корреспондент ТАСС.

"Это лишь второй "Пилот", но у нас прекрасные гости и публика, у нас много зрителей на просмотрах. Индустрия сериалов растет и качественно, и количественно. Я люблю сериалы смотреть, снимать, придумывать, наблюдать, как они развиваются. Я занимался этим, когда все считали, что это низший киножанр, слава Богу, эта ситуация изменилась, поэтому мы здесь все вместе", - сказал президент фестиваля, кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.

Автор сценария "Триады" Дарья Грацевич отметила, что сериал-открытие будет представлен на телеканале ТНТ 30 сентября. "Производство сериала - это очень длительный процесс. Я как сценарист жду премьеру уже четыре года. Здорово, что есть такой фестиваль, для нас сценаристов это промежуточная награда, пока мы ждем своих премьер", - поделилась она.

По сюжету сериала главный герой Толя (Борис Дергачев) узнает, что от него беременны сразу три женщины, и он предлагает им всем оставить ребенка и жить с ним вместе. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. В сериале также задействованы Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова.

О фестивале

Первый фестиваль телесериалов "Пилот" прошел в 2018 году. В этом году он проходит с 20 по 22 сентября. Смотр был учрежден для содействия развитию жанра российского телесериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.

Генеральный продюсер смотра - актриса Светлана Дрыга. В попечительский совет фестиваля "Пилот", в частности, входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук, председатель экспертного совета Фонда кино Леонид Верещагин, продюсер, руководитель кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, директор кинокомпании "Профит" Игорь Толстунов, основатель, генеральный продюсер компании "Среда" Александр Цекало.