Глава Россотрудничества: "Русские сезоны" в Германии проходят с большим успехом

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова высоко оценила проходящий в Германии международный культурный проект "Русские сезоны". Свою оценку она высказала в беседе с корреспондентом ТАСС в пятницу в Российском доме науки и культуры (РДНК, Русский дом) в Берлине.

По ее словам, фестивальный цикл в ФРГ проходит "с большим успехом". "Вы знаете, что в Германии любят русскую культуру, хорошо относятся к ней, - отметила она. - Наши традиции в живописи, балете, театре очень высоко ценятся везде".

В Русском доме в пятницу проходит мероприятие, посвященное 35-летию этой культурной площадки. "Очень важно, что дом вписывается в общий ландшафт культурных мероприятий в Берлине", - сказала Митрофанова. По ее словам, РДНК - "историческое место с очень интересной историей".

О "Русских сезонах"

Проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

В текущем году "Русские сезоны" проходят в Германии: фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Концерт прошел в Берлинской филармонии.

Впервые проект "Русские сезоны" был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии.

Фестиваль народных коллективов

Также в пятницу в Русском доме открылся фестиваль российских национальных коллективов Special Folk Edition. Мероприятие проводится в рамках проекта "Русские сезоны". Выступления будут проходить в шести городах Германии: Берлине, Гамбурге, Дрездене, Лейпциге, Торгау, Цербсте. "Запланировано порядка 20-25 концертов, которые, как мы надеемся, пройдут с большим успехом. Последние пройду в середине декабря", - сказал корреспонденту ТАСС руководитель проекта Виктор Гепфнер.

Участники фестиваля - Московский государственный академический театр танца "Гжель" (Москва), Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" (Махачкала), Государственный академический Рязанский русский народный хор имени Е. Г. Попова (Рязань), Государственный академический Сибирский русский народный хор (Новосибирск).