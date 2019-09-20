В Москве пройдет "Крылов-фест"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Праздник "Крылов-фест", посвященный 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича Крылова, пройдет 21 и 22 сентября в московском саду "Эрмитаж". Жителей и гостей столицы ждут театрализованные шествия, иммерсивные спектакли, творческие мастер-классы и известные по крыловским басням блюда.

"В этот год - год поддержки и популяризации детского чтения - мы хотим подарить детям и родителям незабываемый праздник, который гармонично объединит литературу и еду, вдохновит на новые литературные открытия и раскроет уже известных героев с неожиданной стороны. С помощью игровых, интерактивных и иммерсивных форматов мы погрузим гостей в "крыловский" мир, где очень вкусно и интересно. Надеемся, что "Крылов-фест" задаст новый тренд проведения городских литературных фестивалей", - сказал ТАСС первый заместитель генерального директора Московской дирекции по развитию культурных центров Сергей Мельников.

"Мы хотим показать гостям "Крылов-феста", что классика русской литературы остается актуальной даже спустя века: многие крыловские сюжеты можно встретить и в наши дни, просто в более современных декорациях. Иван Андреевич - один из лучших баснописцев в истории, автор почти 300 басен, друг Александра Сергеевича Пушкина, величайший представитель своего жанра, которого до сих пор любят и дети, и взрослые", - цитирует пресс-служба фестиваля министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры города Москвы Александра Кибовского.

О программе фестиваля

Ценители литературы смогут найти для себя интересное в пространстве Открытой библиотеки, которая объединит ведущие московские библиотеки. Здесь будут проходить паблик-токи с популярными современными писателями, художниками, поэтами, журналистами, режиссерами, преподавателями и шеф-поварами. Гости площадки смогут также принять участие в "Живой редакции", где под руководством преподавателя факультета журналистики МГУ Светланы Сидоровой и авторов курса "Креативный текст" Школы Seasons научатся писать письмо редактора и познакомятся с разными литературными жанрами.

На сцене-ракушке сада "Эрмитаж" студенты с актерского, режиссерского, балетмейстерского, музыкального, сценографического факультетов ГИТИСа проведут "Театральный марафон Крылов", который станет синтезом разных сценических форм и жанров: от музыкально-танцевальных и театральных батлов до перфомансов и читок басен. Также зрители увидят перфоманс, основанный на произведениях писателя, от театра "Человек".

На празднике будет воссоздана рабочая обстановка кабинета писателя: в кабинете будет жить и работать Крылов, в роли которого выступит профессиональный актер. Он будет спать, трапезничать, сочинять вслух строки, общаться с гостями, а также проводить мастер-классы по написанию басен и ставить вместе с гостями интерактивные спектакли. На фестивале будет работать "Крылов-кафе", в котором можно попробовать "Демьянову уху", сыр на гриле из "Вороны и лисицы", кашу из "жемчужного зерна" и другие литературные блюда.

Для детей и родителей

Для детей фестиваль подготовил серию мастер-классов и творческих активностей. Для юных любителей Крылова будет работать "Басня-live", "Крылов Live", которая познакомит их с персонажами баснописца. Профессиональные актеры будут читать произведения Крылова, художники - рисовать его героев, музыканты - импровизировать. Детские издательства "Самокат", "Белая ворона", "Поляндрия" проведут викторины для детей и родителей. А в зоне детских мастерских можно будет поучаствовать в создании иллюстраций по мотивам произведений Крылова.

Взрослые также смогут принять участие в творческих мастерских. Например, в "Студии масок" вместе с профессиональными художниками любой желающий сможет смастерить себе из картона, перьев, ярких лент и других аксессуаров маску одного из персонажей басен.

Фестиваль состоится в рамках федеральной социальной программы "Десятилетие детства", одна из задач которой - поддержка и популяризация детского чтения. Юные гости "Крылов-феста", а также их родители смогут принять участие в театрализованных представлениях по мотивам его произведений, послушать их в исполнении актеров московских театров. Организаторами мероприятия являются Московские Библиотеки и журнал Seasons of life при поддержке департамента культуры города Москвы.