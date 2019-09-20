Фестиваль "Уроки режиссуры" представит постановки 16 молодых авторов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Спектакль режиссера Студии театрального искусства (СТИ) Егора Перегудова "Один день в Макондо" откроет в субботу конкурсную программу третьего фестиваля "Уроки режиссуры", который пройдет с 21 сентября по 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе смотра.

"Первым спектаклем московской конкурсной программы фестиваля "Уроки режиссуры" станет постановка Егора Перегудова "Один день в Макондо". Это импровизации и этюды, вдохновленные дипломным студенческим спектаклем ГИТИСа "Сто лет одиночества". Зрителя ждут фантазии в духе магического реализма, философия колумбийских классиков, живая музыка и акробатика, танцы, пластические интермедии", - отметили в пресс-службе.

Конкурсная программа фестиваля состоит из показов спектаклей режиссеров из Москвы и других городов России. Первый региональный спектакль будет показан 7 октября в Театре им. Вахтангова - постановка Романа Габриа "Мейерхольд", которая представит театральную компанию "Открытое пространство" (Санкт-Петербург).

Всего в программу смотра вошли постановки 16 молодых режиссеров: пяти из Москвы и 11 из регионов. Среди участников Олег Долин (Москва), Саша Толстошева (Москва), АйдарЗаббаров (Санкт-Петербург), Семен Серзин (Ярославль), Грета Шушкевичуте (Россошь), Дмитрий Зимин (Екатеринбург), Артем Галушин (Канск) и другие. Их постановки будут представлены на сценах РАМТа, Театра имени Вахтангова, МТЮЗа, СТИ и других театров. В состав судейской коллегии вошли Алексей Бородин, Адольф Шапиро, Дмитрий Крымов, Римас Туминас, Георгий Исаакян, Григорий Козлов, Борис Морозов.

Фестиваль "Уроки режиссуры" посвящен памяти легендарного сценографа Давида Боровского, его проводят при поддержке Фонда Президентских грантов. В конкурсной программе этого года - свежие постановки молодых режиссеров, чей профессиональный стаж не превышает десять лет.

По словам организаторов, фестиваль основан на биеннальном принципе, то есть раз в два года проводится молодежное биеннале, и также раз в два года - биеннале мастеров. Так, в 2017 году на смотре были представлены постановки молодых режиссеров, а в 2018 году - уже отечественных мастеров и мэтров мировой сцены.