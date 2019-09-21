ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся на Сахалине концертом главного военного оркестра России. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Фестиваль стартовал большим концертом на сцене кинотеатра "Октябрь" в Южно-Сахалинске. Ведущий военный оркестр России (Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации - прим. ТАСС) порадовал зрителей программой, посвященной 75-летию великой Победы", - говорится в распространенном сообщении.

Продлится фестиваль до 28 сентября включительно. Он охватит не только областную столицу, но и районы, включая Курильские острова. Центральный военный оркестр с 21 по 26 сентября посетит административные центры шести муниципальных образований - Ноглики, Оху, Тымовское, Александровск-Сахалинский, Смирных и Поронайск. Кроме того, во время фестиваля оркестр Южно-Сахалинского гарнизона 21 и 22 сентября побывает в двух населенных пунктах Углегорского городского округа - Углегорске и Шахтерске.

Еще одним гостем музыкального праздника стал оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении. 24 и 25 сентября музыканты совершат поездку на Курилы, а 28 сентября выступят в Южно-Сахалинске.

Спасская башня

Фестиваль "Спасская башня" - музыкально-театрализованное представление, сочетающее военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров из разных стран и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.

Фестиваль ежегодно проходит на Красной площади в Москве.