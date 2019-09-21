Театр им. Вахтангова триумфально открыл гастроли в Париже "Евгением Онегиным"

ПАРИЖ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Парижские театралы буквально приступом брали в пятницу вечером театр "Мариньи" (Theatre Marigny) на Елисейских полях, где триумфально открыл большие гастроли Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Невероятный зрительский ажиотаж вызвал самый первый спектакль москвичей - "Евгений Онегин" по Александру Пушкину, лишнего билета на который спрашивали вплоть до третьего звонка.

"Билеты на все спектакли практически полностью раскуплены, остались лишь считанные места на галерке", - сообщила ТАСС продюсер гастролей Елена Герасева.

Перед началом первого "Онегина" к вахтанговцам обратился директор театра "Мариньи" Жан-Люк Шоплен. "Добро пожаловать", - сказал он по-русски, а потом продолжил по-французски. "У нас очень хорошо заполняется зал, чему мы очень и очень рады", - признался Шоплен.

Сам директор театра - личность поистине легендарная. Работал еще со знаменитым танцовщиком Рудольфом Нуреевым. Сейчас возглавляет престижный театр "Мариньи" на Елисейских полях.

"В 1797 году это был манеж для конного театра", - рассказал Шоплен. Потом профиль "Мариньи" неоднократно менялся - здесь работали выдающиеся музыканты, режиссеры, артисты. Последние семь лет театр находился на капитальной реконструкции, после окончания которой открылся 14 ноября 2018 года.

"Еще и года не прошло, как мы открылись после ремонта, а к нам уже пожаловали дорогие гости. Мы открыты для международного сотрудничества и рады принимать у себя прославленный Театр имени Вахтангова", - заявил Шоплен.

Первые впечатления

Первый "Евгений Онегин" прошел с аншлагом и завершился оглушительной овацией. Причем, публика аплодировала стоя. Покидая зал, многие зрители охотно делились впечатлениями. "Потрясающе", - говорили одни. "Великолепно", - восхищались другие. "Такого "Онегина" мы еще не видели. Я проплакала весь второй акт", - призналась дама средних лет.

На приеме по случаю открытия гастролей комплиментами обменялись художественный руководитель Театра имени Вахтангова и директор Театра "Мариньи".

"Я говорил, что Театр Вахтангова - это лучший театр, который можно было пригласить выступить на сцене "Мариньи" на Елисейских полях", - с улыбкой заметил Туминас, обращаясь к Шоплену. Тот же незамедлительно ответил: "Я предполагал, а теперь я уверен: это фантастика".

Два хита

Выступления российской труппы пройдут в столице Франции с 20 сентября по 3 октября, в течение этого времени вахтанговцы будут играть два своих хита - "Евгения Онегина" по Александру Пушкину и "Дядю Ваню" по Антону Чехову, которые поставлены Туминасом в содружестве с его неизменными соавторами - сценографом Адомасом Яцовскисом, композитором Фаустасом Латенасом и хореографом Анжеликой Холиной. Оба спектакля отмечены множеством престижных театральных премий, стали "визитными карточками" Вахтанговского театра, неоднократно гастролировали в Европе, США, Канаде, Китае, Израиле.

"Евгений Онегин" пять лет назад уже побывал на гастролях во Франции и был представлен на сцене театра МС93 в Бобиньи. "Дядя Ваня" отметил в этом году свое десятилетие - премьера состоялась 2 сентября 2009 года. Одна из первых постановок Туминаса на посту художественного руководителя Вахтанговского театра снискала поистине мировую известность.

В гастролях в Париже принимают участие Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Владимир Симонов, Юрий Шлыков, Владимир Вдовиченков, Анна Дубровская, Евгения Крегжде, Ольга Лерман, Виктор Добронравов, Олег Макаров, Артур Иванов и другие.