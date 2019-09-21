Киргизия инициировала строительство в Оренбурге национального культурного центра

ОРЕНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Посол Киргизской Республики в России Аликбек Джекшенкулов предложил построить в Оренбурге национальный культурный центр, который станет третьим в России после московского и новосибирского. Об этом он заявил в субботу на переговорах с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером.

"Прошу рассмотреть вопрос выделения земли для строительства в Оренбурге культурного центра. У нас был грустный опыт решения этого вопроса, когда участок в Оренбурге уже выделяли, но у киргизской стороны не было возможности построить культурный центр. Сейчас это возможно благодаря государственно-частному партнерству", - сказал он.

Глава региона положительно воспринял предложение и, уточнив желаемую площадь участка и его место нахождения, дал поручение рассмотреть вопрос выделения земли. Предположительно речь идет о 20 "сотках" в районе культурного комплекса "Национальная деревня", где уже есть русский, украинский, татарский, казахский, башкирский, немецкий, белорусский, армянский и другие дворы народов, проживающих в Оренбуржье.

Джекшенкулов уточнил, что центр киргизской культуры в Оренбурге станет третьим в России. В настоящее время создание такого объекта ведется в Москве, еще один должен появиться в Новосибирске. Также стороны договорились о поиске для Оренбурга киргизского города-побратима.

Оренбургскую область и регионы Киргизии связывают давние экономические и культурные связи. Республика входит в число основных торговых партнеров с долей во внешней торговле около 4% по итогам первого полугодия 2019 года.