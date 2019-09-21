Актер Александр Петров надеется, что фильм "Текст" заинтересует международные кинорынки

ЯЛТА, 21 сентября. /ТАСС/. Актер Александр Петров, исполнивший главную роль в фильме "Текст" Клима Шипенко (работал над картиной "Салют-7"), надеется, что картина заинтересует международные кинорынки, а также попадет в шорт-лист премии "Оскар".

"Наш фильм снят по очень хорошему материалу, по роману Дмитрия Глуховского, уже ставшего классиком. Надеюсь, что мы сможем выйти и на международные кинорынки", - сказал актер в субботу журналистам после премьеры ленты на IV Ялтинском международном кинофестивале "Евразийский мост". Как сообщили ТАСС прокатчики фильма, его "планируют показать на нескольких крупных международных кинофестивалях".

Актер Петров также рассчитывает, что картину "Текст" рассмотрит Российский оскаровский комитет - в конце сентября он будет выбирать фильм, который выдвинут от России на премию "Оскар". "Надеюсь, что нас поддержит оскаровский комитет, в фильме есть все, чтобы попасть в шорт-лист "Оскара", - сказал артист.

В картине также снимались Иван Янковский и Кристина Асмус. Главный герой ленты - Илья Горюнов выходит на свободу после семи лет тюрьмы по ложному обвинению в распространении наркотиков. Он получает доступ к смартфону другого человека и погружается в его жизнь. В широкий российский прокат картина выйдет 24 октября.

Фестиваль "Евразийский мост" проходит в Ялте до 24 сентября.