Сериал "Дылды" с Павлом Деревянко впервые представили на фестивале "Пилот" в Иванове

ИВАНОВО, 21 сентября. /ТАСС/. Премьерный показ пилота сериала "Дылды" компании Art Pictures Vision, главную роль в котором исполнил Павел Деревянко, состоялся в субботу в Иванове на конкурсной программе второго российского фестиваля телесериалов "Пилот" .

"Этот сериал для семейной аудитории. Он будет интересен как молодым зрителям, так и тем, что постарше. Сериал раскрывает проблемы разных возрастов. Можно сказать, трех поколений", - поделился с ТАСС продюсер проекта Владимир Неклюдов.

Герой Деревянко - успешный тренер в мужской волейбольной Суперлиге. После конфликта с руководством он уходит с должности и начинает тренировать женскую студенческую сборную.

По словам Неклюдова, сериал будет показан на СТС осенью 2019 года. "Сейчас уже идет постпродакшн [работа с отснятым материалом], надеемся, что проект выйдет в октябре-ноябре", - рассказал он.

Гостям фестиваля был также представлен комедийный сериал "Полярный-17" с Михаилом Пореченковым, рассказывающий про бывшего бандита, который, потеряв номер банковского счета с ворованными деньгами, решил сбежать в никому не известный город - Полярный-17. В сериале задействованы Иван Охлобыстин, Владимир Епифанцев, Екатерина Шпица, Виктор Бычков и другие.

"Мы третий раз встретились в кадре с Михаилом Пореченковым, сыграли любовный дуэт. В картине в целом очень много любви людей друг к другу и к их профессии", - поделилась Шпица, представляя проект зрителям. Сериал планируют показать до конца 2019 года на ТНТ.

О фестивале

Конкурсная программа фестиваля включала в себя показы комедий "Иванько" от Good Story Media и "Макаров" от Comedy Club Prodaction, а также проекта Good Story Media "Братство крыши".

Первый фестиваль телесериалов "Пилот" прошел в 2018 году. В этом году он проходит с 20 по 22 сентября. Смотр был учрежден для содействия развитию жанра российского телесериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса. Президент фестиваля - кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский, генеральный продюсер - актриса Светлана Дрыга.