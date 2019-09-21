В Феодосии заложили памятник герою русско-персидских войн генералу Котляревскому

ФЕОДОСИЯ /Республика Крым/, 21 сентября. /ТАСС/. Камень на месте будущего памятника генералу от инфантерии, отличившемся в русско-персидских и русско-турецких войнах, Петру Котляревскому (1782-1851), заложен в субботу в Феодосии. Участие в церемонии приняли министр культуры РФ Владимир Мединский и глава республиканского Минкультуры Арина Новосельская.

"Так получилось, что величайший воинский талант, патриот и выдающийся человек, который показывает, каким должен быть офицер, оказался забытым в истории. Мы поставим этот памятник силами военно-исторического общества при поддержке властей республики и города. Хотелось бы, чтобы сюда приходили моряки, солдаты, новобранцы, курсанты, те, кто только учатся, становятся офицерами, чтобы смотрели и понимали, как надо жить", - сказал Мединский, который также является председателем РВИО.

Памятник будет установлен в 2020 году Российским военно-историческим обществом (РВИО) при поддержке правительства Крыма в рамках нацпроекта "Культура" неподалеку от Феодосийской картинной галереи художника-мариниста И. К. Айвазовского, который был дружен с Котляревским.

По информации пресс-службы РВИО, в настоящее время общество проводит открытый конкурс на лучший проект памятника. Финальная работа будет определена в ноябре, после чего начнется его изготовление.

Национальный проект "Культура" разработан в целях реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. На реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. В нацпроект включены три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Кавказский Суворов

По информации размещенной на сайте Министерства культуры Крыма, генерал от инфантерии Котляревский прошел путь от рядового до генерала. Современники по праву называли его кавказским Суворовым. В ходе штурма крепости Ленкорань в 1812 году Петр Котляревский получил тяжелейшее ранение, вынудившее его уйти в отставку. Через 13 лет, в день своей коронации, Николай I предложил ему стать главнокомандующим Кавказской армией. Петр Котляревский вынужден был отказать, поскольку здоровье не позволяло.

По совету медиков он приобрел дачу "Добрый приют" в Феодосии, где и прожил до своей смерти в 1851 году. Еще при его жизни главнокомандующий на Кавказе князь Михаил Воронцов, поклонник Котляревского, поставил ему памятник в Гяндже, которую тот в молодости штурмовал. После смерти генерала-героя в его честь по инициативе художника Ивана Айвазовского близ Феодосии на высокой горе в виду моря была построена часовня-мавзолей.

Во время похорон на рейде Феодосии выстроилась эскадра кораблей Черноморского флота с приспущенными траурными флагами. Генерал от инфантерии Петр Котляревский был навечно зачислен в списки Грузинского гренадерского полка.