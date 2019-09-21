Прима Большого театра Екатерина Шипулина открыла балетную школу в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие Центральной балетной школы "Pre-Академия" под художественным руководством народной артистки России, примы-балерины Екатериной Шипулиной состоялось в субботу в Москве. В новой школе будут учиться юные таланты от трех до 11 лет, сообщила ТАСС балерина.

"Существует большое количество танцевальных студий, но чаще всего они набирают и детей, и взрослых, и все это носит непрофессиональный характер. Мы же будем серьезно готовить ребят от трех до 11 лет к хореографической академии, куда поступают в 12 лет", - пояснила Шипулина. "К нам приходят самые маленькие с самыми большими намерениями", - подчеркнула балерина.

Музыкальное развитие

Первые прослушивания в школу состоялись весной, отбор прошли 40 ребят разных возрастов. "Кто-то приходил уже подготовленным, после занятий художественной гимнастикой или бальными танцами, - рассказала худрук. - Конечно, среди учеников больше девочек, но есть и мальчики".

Учащихся разделили на четыре возрастные группы. Классический танец им преподают представители Большого театра, актерское мастерство - представители Театра на Малой Бронной. Со старшими занимается Нина Сперанская - в прошлом ведущая балерина Большого театра, ученица легендарной Марины Семеновой. Помимо традиционных сценических дисциплин, юные танцоры изучают музыкальную грамоту, живопись, иностранные языки и историю театра. "Мы хотим разносторонне воспитывать детей, понимая, что есть те, кто не готов посвятить свою жизнь балету", - заметила Шипулина.

Учредители школы планируют создать попечительский совет, который поможет выдавать гранты на обучение перспективным ребятам.

Занятия в школе начались одновременно с учебным годом. Первые успехи молодых танцоров смогли оценить гости субботнего праздника, в числе которых был и супруг Шипулиной, народный артист России Денис Мацуев. Пианист также дал небольшой концерт для учеников школы.

"Открытие такой школы - знаковое событие для московской культурной жизни, - подчеркнул в беседе с ТАСС Мацуев. - Я глубоко убежден, что все, что касается начального музыкального образования (здесь ведь будут не только уроки балета), стопроцентно идет на пользу".