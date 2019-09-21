Земли Минобороны в Феодосии переданы под музейный квартал Айвазовского

ФЕОДОСИЯ /Республика Крым/, 21 сентября. /ТАСС/. Земельный участок Минобороны РФ в Феодосии, на котором расположен военный городок с неиспользуемыми помещениями XIX века, передан властям Крыма для включения в единый музейный квартал Айвазовского. Об этом в субботу сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская на заседании попечительского совета картинной галереи И. К. Айвазовского, которое проходит под председательством главы Минкультуры РФ Владимира Мединского.

Как сообщалось ранее, вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк 28 марта 2019 года на совещании по реализации государственной культурной политики в субъектах Южного федерального округа попросила заместителя полпреда президента РФ в ЮФО Анатолия Сафронова помочь в передаче галерее помещений на этих территориях, которые находились в ведении Министерства обороны РФ. Их планируется включить в единый музейный квартал Айвазовского.

"Ранее были даны поручения, на заседании попечительского совета, что касается земель Минобороны, они в собственности республики уже, у нас, мы ими занимаемся сейчас. Разработано ТЭО (технико-экономическое обоснование), и в следующем году мы входим по этой земле Минобороны в проект [обустройства]", - сказала Новосельская.

Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Айвазовский умер в 1900 году и похоронен в Феодосии. Его именем здесь названа железнодорожная станция и улица. У картинной галереи установлен памятник художнику.

Художник Иван Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России. В ней хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ). В том числе такие работы как "Девятый вал", "Севастопольский рейд", "Море. Коктебель", "Среди волн" и другие.