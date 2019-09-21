Фильм "Батя" планируют показать на Варшавском кинофестивале 2020 года

ИВАНОВО, 21 сентября. /ТАСС/. Полнометражный фильм "Батя", основанный на одноименном ситкоме, с Владимиром Вдовиченковым в главной роли планируется представить на Варшавском международном кинофестивале, который пройдет в октябре 2020 года. Об этом в субботу на презентации новых сериалов в рамках фестиваля "Пилот" сообщил креативный директор ГПМ РТВ ("Газпром-медиа развлекательное телевидение"), директор телеканала ТНТ4 Гавриил Гордеев.

"Это история про молодого отца, который постоянно сравнивает свои отношения с детьми с тем, что было у него с батей в 1990-е. <...> Мы хотим зайти с фильмом в европейское пространство, пока еще эта тема актуальна, пока еще есть постсоветское пространство. Хотим в следующем году показать полнометражный фильм на Варшавском кинофестивале", - сказал он.

Директор телеканала поделился, что для него лично это важная история, и он надеется благодаря проекту найти своего отца, которого он не видел много лет. "Помимо этого, это тот фестиваль, на котором лауреатами стали фильмы "На игле" и "Реальные упыри", я хочу встать в один ряд с этими работами", - добавил он.

Создатели проекта придумали формат, согласно которому каждая серия длится всего 1-2 минуты. Более 70 полученных коротких эпизодов сложатся в четырехсерийный ситком, который будет показан на ТНТ4, а уже он ляжет в основу полнометражного фильма. "Мы хотим впервые достучаться до зрителя не через экран, не через ссылку в соцсетях. Я хочу, чтобы серию "Бати" вы получали непосредственно файлом в мессенджере", - пояснил Гордеев.

О фестивале

Первый фестиваль телесериалов "Пилот" состоялся в 2018 году. В этом году он проходит с 20 по 22 сентября. Смотр был учрежден для содействия развитию жанра российского телесериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса. Президент фестиваля - кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский, а генеральный продюсер - актриса Светлана Дрыга.