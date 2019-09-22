В Крыму на балу в доме Айвазовского впервые за 120 лет выступит его потомок из Австралии

ФЕОДОСИЯ, 22 сентября. /ТАСС/. Потомок художника-мариниста Ивана Айвазовского, профессиональный музыкант Джорджия Лоу из Австралии впервые даст концерт и выступит на балу в доме своего предка в Феодосийской картинной галерее. Об этом сообщила ТАСС директор галереи Татьяна Гайдук.

"Одна из потомков Айвазовского, его прапрапраправнучка Джорджия Лоу, - профессиональный музыкант, играет на арфе и выступает с Сиднейским симфоническим оркестром. Она сыграет сольный концерт 29 сентября в галерее", - сообщила Гайдук. По ее словам, Лоу специально подготовила программу по произведениям отечественных композиторов: Михаила Глинки, Петра Чайковского, Арама Хачатуряна и Рейнгольда Глиэра.

Татьяна Гайдук отметила, что одна из традиций, которая царила в доме Айвазовского, - это музыкальные вечера. Здесь выступали Генрик Венявский, Антон Рубинштейн, Александр Спендиаров, которые приезжали к художнику.

"В доме Айвазовского звучала музыка, и звучала эта музыка в исполнении самого Айвазовского, ведь он прекрасно играл на скрипке, а также членов его семьи. И вот через 120 лет в доме Айвазовского снова зазвучит музыка в исполнении членов семьи художника. Это будет впервые - и это очень здорово", - сказала она.

Всего в Феодосию из Австралии приедут четыре представителя семьи Айвазовского. Две девушки примут участие в традиционном бале Айвазовского, который пройдет 28 сентября.

Художник Иван Константинович Айвазовский родился 17 (29) июля 1817 года в Феодосии. Основанную им картинную галерею жители Феодосии считают своей гордостью. Сегодня это один из старейших художественных музеев России. Здесь хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ, в том числе 49 эталонных - прим. ТАСС), а также полотна его учеников и последователей. Всего за годы творчества художник создал более 6 тысяч полотен.

Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году. Позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Художник умер в 1900 году и похоронен в Феодосии.