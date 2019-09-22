Сильвестр Сталлоне рассказал, какие актеры до него претендовали на роль Рэмбо

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Актера Сильвестра Сталлоне выбрали на главную роль в фильме "Рэмбо: Первая кровь" (First Blood, 1982) после того, как были рассмотрены кандидатуры не менее восьми звезд Голливуда. При этом Сталлоне, несмотря на номинацию на кинопремию "Оскар" за "Рокки" (Rocky), был уверен, что "Рэмбо" ждет полный провал в прокате.

Как рассказал сам актер в опубликованном в субботу интервью журналу The Hollywood Reporter, первыми на роль ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо рассматривались Пол Ньюман, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джеймс Гарнер, Райан О'Нил, Стив Маккуин и Дастин Хоффман. В итоге роль досталась Сталлоне.

"Джон Рэмбо должен был принадлежать к социальному слою, хорошо знакомому зрителям", - заявил актер, объясняя двойственность характера своего знаменитого персонажа. "Он не был агрессивным. Он никому не причинял вред, он просто хотел, чтобы его оставили в покое", - добавил Слай. Он напомнил, что проект этого боевика ждал своего часа в киностудии Warner Bros. более 10 лет.

"Я никогда не думал, что "Рэмбо" доберется до показа в кинотеатрах. Первоначально распространять фильм отказались, а все остальные ленты были запущены в прокат", - сказал Сталлоне.

Первый фильм "Рэмбо: Первая кровь" (First Blood) был снят в 1982 году. Лента режиссера Теда Котчеффа при бюджете в $15 млн собрала в мировом прокате более $125,2 млн. В нынешних ценах эти показатели составляют $43 млн и около $332 млн, уточнил The Hollywood Reporter.

Сталлоне 73 года. За свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в киноэпопеях "Рокки" (Rocky) и "Рэмбо" (Rambo). В 1984 году была открыта именная звезда актера на Аллее славы Голливуда.