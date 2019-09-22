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Fox: умер актер Арон Айзенберг, снявшийся в сериале "Звездный путь"

Ему было 50 лет
Арон Айзенберг Barry Brecheisen/Invision/AP
Описание
Арон Айзенберг
© Barry Brecheisen/Invision/AP

ТАСС, 22 сентября. Американский актер Арон Айзенберг, известный по телесериалу "Звездный путь: Глубокий космос 9", умер в возрасте 50 лет. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что на протяжении многих лет у Айзенберга были серьезные проблемы со здоровьем. "С огромным сожалением и грустью объявляю, что моя любовь и лучший друг Арон Айзенберг сегодня скончался", - сообщила жена актера Малисса Лонго на своей странице в Facebook.

Российскому зрителю актер запомнился ролью Ференги Нога, владельца бара в телесериале 1990-х годов. "Звездный путь: Глубокий космос 9". Также он снимался в таких фильмах, как "Звездный путь: Вояжер", "Повелитель кукол", "Дом ужасов" и многих других.

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