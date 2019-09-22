Фестиваль "Вятка - город детства" завершился массовым танцем на площади в Кирове

ТАСС, 22 сентября. Всероссийский театральный фестиваль-лаборатория "Вятка - город детства" завершился в воскресенье вечером в Кировской области. В рамках закрытия фестиваля состоялся массовый танцевальный флешмоб, передает корреспондент ТАСС.

"Вятка - город детства" проходил в Кировской области с 17 по 22 сентября и стал одним из масштабных событий Года театра в регионе. В нем приняли участие театры кукол, а также драматические театры для детей, авторские независимые проекты, творческие объединения из Кировской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Церемония закрытия прошла на площади возле Театра на Спасской в Кирове. Артисты разных театров и студий, в том числе детских, показали сцены из спектаклей. А затем провели флешмоб, устроив массовый танец со зрителями, в котором приняли участие несколько десятков человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в рамках фестиваля состоялось более 30 мероприятий, в которых приняли участие около 250 представителей театрального сообщества из разных регионов страны. Основная часть программы фестиваля - спектакли, которые были выбраны не случайно, - все работы отмечены различными национальными премиями: "Золотая маска", национального фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин".

"Также в рамках фестиваля была организована образовательная программа. Для актеров кировских театров проведены семинары и мастер-классы столичных режиссеров и актеров. Не забыли и о юных зрителях - дети смогли посетить творческую лабораторию режиссера Московского театра кукол, лауреата Российской национальной премии "Золотая Маска" Натальи Пахомовой", - отметили в пресс-службе.

"Вятка - город детства" прошел в регионе в пятый раз, его учредители - Министерство культуры Кировской области и Кировское отделение Союза театральных деятелей России.