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Северный Кавказ

Команда Чечни стала победителем Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

В юбилейном фестивале принимали участие более 700 спортсменов и деятелей культуры из семи регионов СКФО

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Команда Чеченской Республики стала в третий раз победителем ежегодного Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, который проходил 21-22 сентября в Грозном, второе место занял Дагестан, третье - Ингушетия. Торжественная церемония награждения призеров прошла на стадионе имени Султана Билимханова, передает корреспондент ТАСС.

"За эти десять лет фестиваль стал знаменательным событием не только в жизни всего Северного Кавказа, но и Российской Федерации. Спортсмены из всех регионов Северного Кавказа всегда присутствуют на международных соревнованиях и везде мы занимаем призовые места. Спорт не единственная составляющая края, поэтому культурные мероприятия с национальными подворьями, которые мы видели сегодня, только украшают наш фестиваль", - сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, добавив, что команда Чечни заняла первое место в командном зачете.

В юбилейном фестивале принимали участие более 700 спортсменов и деятелей культуры из семи регионов СКФО. Спортсмены состязались в 12 дисциплинах, среди которых перетягивание каната, передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанции, поднятие тяжести, стрельба из лука, борьба на поясах и другие.

Параллельно со спортивными соревнованиями на центральной площади им. Абубакара Шехмугаметовича Кадырова в Грозном работали стилизованные национальные подворья субъектов СКФО. Народные умельцы и творческие коллективы представили многообразие культуры и традиций округа.

Задача фестиваля, который проходит ежегодно в одной из столиц кавказских регионов, - содействовать сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укреплению и дальнейшему развитию межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа.

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РоссияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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