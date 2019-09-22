В Ростове-на-Дону стартовал Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет своим концертом на сцене Ростовской государственной филармонии дал старт седьмому музыкальному фестивалю, который пройдет с 22 по 25 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

"С 22 по 25 сентября в Ростове-на-Дону пройдет Седьмой международный музыкальный фестиваль всемирно известного альтиста и дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета. Фестивали маэстро Башмета уже давно зарекомендовали себя как музыкальные форумы высочайшего уровня, география которых охватывает не только Россию, но и зарубежье. Однако фестиваль в Ростове-на-Дону отличает особый статус, ведь он проходит на родине знаменитого музыканта", - говорится в пресс-релизе.

Фестиваль открылся на сцене Ростовской филармонии, где прозвучали сочинения Людвига ван Бетховена и Густава Малера. Скрипач из Германии Максимилиан Симон исполнил солирующую партию в Концерте для скрипки с оркестром Бетховена, а в исполнении оркестра "Новая Россия" и под руководством маэстро Башмета прозвучали увертюра "Эгмонт" Бетховена и первая симфония Малера "Титан". Как рассказал сам Башмет, к составлению музыкальной программы, нужно подходить таким образом, чтобы зритель не потерял интерес к классической музыке.

"Мы думаем о том, чтобы человек, находящийся в зале впервые, на программе классической музыки, чтобы это оказался не последним его разом. Это с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что нужно так составлять программу, чтобы не на бумаге было интересно", - сказал маэстро журналистам на пресс-конференции.

В рамках фестиваля выступят сразу два музыкальных коллектива под управлением Башмета: Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и лауреат премии "Грэмми", камерный ансамбль "Солисты Москвы". Сам маэстро примет участие в концертах фестиваля как в качестве дирижера, так и в качестве солиста.