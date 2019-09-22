Проект Владимира Ракши "Спи со мной" признан лучшим на фестивале сериалов "Пилот"

ИВАНОВО, 22 сентября. /ТАСС/. Пилотная серия проекта компаний "Среда" и Good Story Media "Спи со мной", снятая Владимиром Ракшей, удостоена главной награды второго российского фестиваля телесериалов "Пилот" в Иванове. Церемония награждения и закрытия смотра прошла в воскресенье в зале кинотеатра "Лодзь".

Приз Ракше, который также признан лучшим режиссером, вручил один из членов жюри, продюсер и телеведущий Сергей Светлаков. "В этом конверте самая интригующая номинация - лучший пилот. Этим проектом стал "Спи со мной", - сказал Светлаков. В центре сюжета - психотерапевт Максим, который с помощью особенной техники может видеть чужие сны: так он помогает следователю Нике найти жертв маньяка, впавшего в кому.

Награду за лучшую женскую роль получила Евгения Брик, сыгравшая в сериале Первого канала "Дети", а исполнивший главную роль в проекте "Родительский комитет" Александр Ильин признан лучшим актером. При этом пилот телешоу стал лидером зрительского голосования. Награду за лучший сценарий получили авторы сериала "Колл-центр" Наталья Меркулова и Алексей Чупов.

"Это был прекрасный фестиваль, я уверен, что он будет процветать, становиться все более интересным профессионалам. Хочу сказать спасибо ивановской публике, которая ходила и прекрасно реагировала на сериалы. Многие говорили мне умнейшие и глубокие вещи про них", - отметил президент фестиваля - кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский.

Всего в программу смотра включили 17 пилотов сериалов. В состав жюри также вошли кинорежиссер и сценарист Александр Велединский, актер Юрий Колокольников, гендиректор компании "Экспоконтент" Александра Модестова и обозреватель газеты "Ведомости" Ксения Болецкая.

На закрытии фестиваля зрителям представили канадский проект "Боевое оригами", по сюжету которого жительница Канады японского происхождения Вэнди Охата встречает своего брата-близнеца. Он является камидзин-воином, способным превращать бумагу в смертельное оружие.

О фестивале

Первый "Пилот" прошел в 2018 году. В этом году он открылся 20 сентября. Смотр был учрежден для содействия развитию российских телесериалов и предоставления возможности показа проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса. Президент фестиваля - кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский, генеральный продюсер - актриса Светлана Дрыга.