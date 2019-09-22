Дмитрий Маликов дал концерт на фестивале "Круг света" в "Коломенском"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Дмитрий Маликов и его музыкальная группа в воскресенье дали бесплатный концерт под открытым небом для гостей московского международного фестиваля "Круг света" на территории столичного музея-заповедника "Коломенское". В программу вошли не только популярные композиции, но и инструментальные сочинения композитора.

"Перенесемся в лето", - предложил Маликов, заиграв на рояле греческие мотивы.

Маликов удивил публику, привыкшую к его эстрадному образу, начав выступление со своих инструментальных пьес и попурри классических мелодий из образовательного спектакля "Перевернуть игру". На пьесе "Барабаны судьбы" Маликов взялся за барабанные палочки.

"Надо танцевать - тогда будет теплее", - заметил он, запев хиты, которые все ждали: "С чистого листа", "Ты одна, ты такая", "Звезда моя далекая" и "До завтра". Танцевать, подпевать, хлопать и снимать все это на видео сотням зрителей не помешал начавшийся дождь. Сам артист между номерами пил чай.

Концерт стал частью "Парка сказок", который развернулся на площади в полтора гектара в "Коломенском" с 20 по 24 сентября. На маршруте гостей ждут видеоинсталляции со знакомыми с детства героями: Джином, Принцессой и Драконом. В кронах деревьев с помощью света оживают театральные маски. Фасад церкви Вознесения Господня с помощью технологии архитектурной видеопроекции превратился в сказочные дворцы Царя и Снежной королевы.

О фестивале

Фестиваль "Круг света" в этом году проходит на девяти площадках Москвы. Наряду с музеем-заповедником "Коломенское", это шоу на Гребном канале и Театральной площади, в Останкинском парке, на фасадах Политехнического музея и Музея Победы, на проспекте Академика Сахарова. В концертном зале Arbat Hall 21 сентября свои работы показали участники конкурса "Арт Вижн Виджеинг", а в Центре Digital October была организована образовательная программа.

Международный фестиваль "Круг света" проводят в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Организатором фестиваля является Департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.