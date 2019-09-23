"Желтые жилеты" и День пешехода: гастроли Театра Вахтангова в Париже идут с аншлагом

ПАРИЖ, 23 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, триумфально открывший гастроли в Париже в минувшую пятницу своим знаменитым спектаклем "Евгений Онегин" по Александру Пушкину, продолжил собирать аншлаги и в трудный уик-энд. Несмотря на очередную субботнюю акцию "Желтых жилетов" и объявленный на воскресенье День пешехода, когда многие станции метро в Париже были закрыты и практически не работал общественный транспорт, зрители пешком шли на вахтанговского "Онегина", до отказа заполняя зал театра "Мариньи" на Елисейских полях, предоставленный для выступлений московской труппе.

"В субботу проход и проезд к театру "Мариньи" был затруднен из-за очередной акции "Желтых жилетов". Центр Парижа был блокирован полицией, так что и артистам, и зрителям пришлось преодолеть несколько кордонов, чтобы попасть в театр", - сообщил ТАСС директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По его словам, спектакль, назначенный на 19:00, пришлось задержать, но ненадолго, всего минут на 15. "Евгений Онегин" в субботу прошел с аншлагом", - констатировал Крок.

В воскресенье ситуация оказалась не менее сложной. В Париже был объявлен День пешехода, многие станции метро были закрыты и практически не работал общественный транспорт. К театру "Мариньи", расположенному в центре города, можно было добраться только пешком. Вдобавок в этот день спектакля пошел сильный дождь.

Браво, "Онегин"!

В общем, добирались до театра, что называется, на перекладных. Причем это в равной степени касалось и зрителей, и артистов.

"Я доехал на самокате за €3", - сказал исполнитель роли Ленского актер Василий Симонов. А вот его возлюбленная по пушкинскому роману Ольга Ларина актриса Мария Волкова шла под дождем пешком, как, впрочем, и ее старшая сестра Татьяна - актриса Ольга Лерман.

"Париж рыдает, когда Маковецкий играет", - пошутил исполнитель роли Онегина Сергей Маковецкий, оговорившись, однако, что его фразу можно толковать двояко.

Спектакль все же пришлось задержать практически на полчаса, зато, когда "Евгений Онегин" начался, в зале не было ни одного свободного места.

Постановка, длящаяся три с лишним часа, прошла на едином дыхании и расчувствовала парижан в прямом смысле до слез. Когда занавес опустился, зрители, как по команде, встали со своих мест и устроили вахтанговцам оглушительную овацию, сопровождавшуюся криками: "браво".

В следующий раз "Онегина" покажут во вторник, 24 сентября. Как стало известно ТАСС, на этот день намечена общая забастовка транспортников. Но "Онегину", как говорится, не привыкать. К тому же билеты на все гастрольные спектакли вахтанговцев в Париже практически полностью раскуплены.

Большие гастроли

Выступления российской труппы пройдут в столице Франции с 20 сентября по 3 октября, в течение этого времени вахтанговцы будут играть два своих хита - "Евгения Онегина" по Александру Пушкину и "Дядю Ваню" по Антону Чехову. Оба спектакля поставлены художественным руководителем вахтанговцев Римасом Туминасом в содружестве с его неизменными соавторами - сценографом Адомасом Яцовскисом, композитором Фаустасом Латенасом и хореографом Анжеликой Холиной.

Оба спектакля отмечены множеством престижных театральных премий, стали "визитными карточками" Вахтанговского театра, неоднократно гастролировали в Европе, США, Канаде, Китае, Израиле.

"Евгений Онегин", премьера которого состоялась 13 февраля 2013 года в день 130-й годовщины со дня рождения основателя Театра - Евгения Богратионовича Вахтангова, пять лет назад уже побывал на гастролях во Франции и был представлен на сцене театра МС93 в Бобиньи.

Спектакль "Дядя Ваня" отметил в этом году свое десятилетие (премьера состоялась 2 сентября 2009 года). Одна из первых постановок Римаса Туминаса на посту художественного руководителя Вахтанговского театра снискала поистине мировую известность.

В программе нынешних гастролей в Париже спектакль "Евгений Онегин" будет показан с 20 по 26 сентября, затем будут играть "Дядю Ваню" - с 27 сентября по 3 октября.

В гастролях в Париже принимают участие: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Владимир Симонов, Юрий Шлыков, Алексей Кузнецов, Елена Мельникова, Владимир Вдовиченков, Анна Дубровская, Евгения Крегжде, Ольга Лерман, Мария Волкова, Виктор Добронравов, Олег Макаров, Артур Иванов и др.