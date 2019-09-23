"Игра престолов" получила Emmy как лучший драматический сериал

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019) завоевала престижную в США телевизионную премию Emmy как лучший драматический сериал. 71-я церемония вручения награды прошла в воскресенье в театре Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию вел телеканал Fox .

Emmy называется прайм-тайм премией, так как присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра.

Сериал "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019) также победил в номинации "Лучшая драматическая мужская роль второго плана". Награда досталась Питеру Динклэйджу, который сумел опередить своих коллег по съемкам Николая Костера-Вальдау и Алфи Аллена, претендовавших на "Эмми" в той же номинации. Кит Харрингтон уступил награду за звание лучшего драматического актера Билли Портеру ("Поза" - Pose, 2018 - по настоящее время).

Создатели "Игры престолов" проиграли борьбу за драматическую режиссуру Джейсону Бейтману, снявшему "Озарк" (Ozark, 2017 - по настоящее время). "Эмми" за исполнение драматической женской роли присуждена Джоди Комер ("Убивая Еву" - Killing Eve, 2018 - по настоящее время).

"Игру престолов" снимали на территории Великобритании, Ирландии, Марокко, Мальты, Испании, Хорватии, Исландии, США, и Канады. Сериал показывают в десятках стран. Он был создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся американскому телеканалу HBO в более $90 млн.

Мини-сериал "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) был удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк), сценарий к мини-сериалу или фильму (Крэйг Мэйзин).



Работа режиссеров Гарри Брэдбира и Тима Киркби "Дрянь" (Fleabag, 2016-2019) получила Emmy в четырех номинациях: как лучший комедийный сериал, за режиссуру, сценарий и исполнение главной комедийной женской роли (Фиби Уоллер-Бридж). Сериал "Удивительная миссис Мейзел" (The Marvelous Mrs. Maisel, 2017 - настоящее время) отмечен наградой за исполнение комедийной мужской роли второго плана (Тони Шэлуб) и исполнение комедийной женской роли второго плана (Алекс Борштейн). "Барри" (Barry, 2018 - настоящее время) удостоен премии за исполнение главной комедийной мужской роли (Билл Хейдер), "Озарк" (Ozark, 2017 - по настоящее время) - за исполнение драматической женской роли второго плана (Джулия Гарнер).

Лучшим телефильмом признано "Черное зеркало: Брандашмыг" (Black Mirror: Bandersnatch, 2018) Дэвида Слэйда. А программа "Субботним вечером в прямом эфире" (Saturday Night Live, 1975 - настоящее время) не знала себе равных по разнообразию скетчей и эпизодов.

Лидерами по числу номинаций в этом году были "Игра престолов" (32), "Удивительная миссис Мейзел" (20), "Чернобыль" (19), программа "Субботним вечером в прямом эфире" (18) и "Барри" (17).

О премии

Emmy - американская премия в области телевидения. Ее присуждают ежегодно в разных областях телеиндустрии. В этом году церемония вручения в четвертый раз в истории прошла без ведущего. Такое происходило в 1975, 1998 и 2003 годах.

Первая церемония вручения премий "Эмми" состоялась 25 января 1949 года. В конкурсе тогда участвовали только телепередачи, транслируемые в Лос-Анджелесе. Победителям вручается статуэтка в виде крылатой женщины, держащей в руках модель атома. Она весит около трех килограммов, выполнена из меди, никеля, серебра и золота, ее автор - телевизионный инженер Луи Макманус.