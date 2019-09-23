Национальный музей Дагестана займется развитием музейного туризма в республике с 2020 года

МАХАЧКАЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Национальный музей Дагестана им. А. Тахо-Годи разрабатывает программу музейного туризма в республике - речь идет о создании собственных туров с посещением музеев в разных районах республики, а также привлечении сотрудников музеев к работе в качестве гидов в турах по Дагестану, рассказал ТАСС директор музея Пахрудин Магомедов.

"Мы сейчас серьезно работаем над тем, чтобы развивать музейный туризм: создали новый сайт, обозначили себя в соцсетях, налаживаем отношения с нашими коллегами-музейщиками. Для той категории [туристов], которой интересна история, культура и быт Дагестана, мы можем подготовить тур с участием не только наших филиалов, но и других музеев республики. Готовим своих сотрудников, экскурсоводов, чтобы они могли работать в качестве гидов в таких турах. Рассчитываем, что уже со следующей весны этот проект начнем реализовывать", - сказал Магомедов.

По его словам, такой проект позволит туристам получать более полную и достоверную информацию о республике, а также повысит посещаемость музеев.

"В республику с каждым годом приезжает все больше туристов, но, если они не посещают музеи, они не получают полной и достоверной информации об истории и культуре Дагестана. Мы неоднократно обсуждали это с представителями Минтуризма Дагестана и сейчас планируем выйти с обращением в правительство, чтобы в следующем году посещение музеев вошло в обязательную программу туров по республике. Это также позволит значительно увеличить доходы музейного сообщества, решить проблемы филиалов, увеличить отчисления в республиканский бюджет", - добавил директор национального музея.

Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи является одним из крупнейших учреждений культуры на Северном Кавказе. Его фонды насчитывают около 170 тыс. экспонатов, среди который немало уникальных - в том числе личное оружие, награды и вещи имама Шамиля, образцы традиционных художественных промыслов, предметы культуры и быта Дагестана, живописные полотна и многое другое. Национальный музей имеет 39 отделов и филиалов, пять из которых расположены в Махачкале, еще 34 - в 32 города- и сельских поселениях республики.